A luxusnyaralásokról elhíresült közművezér ingatlanhirdetésére bukkant rá a Metropol. Eszerint Mártha Imre Florida után most éppen Zsámbékon ügyeskedik, megint meglehetősen kétséges módon. Egy engedély nélkül épített, a nyilvántartásokban nem szereplő, jogilag „kamuházat” próbál meg jó áron eladni – írja a Metropol.

A hivatalos térképen nincs nyoma a háznak

Titkolják, hogy a ház nincs a tulajdoni lapon

Azt, hogy a ház nem szerepel sem a hivatalos térképen, sem a tulajdoni lapon, Mártha Imre eltitkolja a gyanútlan vásárlók előtt, így akár a csalás gyanúja is felmerül.A hirdetés szerint Mártha Imre családi ingatlanos cége egy 3410 négyzetméteres zsámbéki telken álló családi házat kínál eladásra. Így szól a hirdetés, ezzel etetik be a nyilvánvalóan megtéveszteni akart vevőjelölteket.

Aki azonban gondosan utánanéz az ingatlannyilvántartásban szereplő adatoknak, ugyancsak megdöbbenhet, az „eladó ház” ugyanis sem a hivatalos térképmásolaton, sem a tulajdoni lapon sem szerepel.

Magyarán a fővárosi közművezér, a kertészet, a szemétszállítás, a FŐTÁV és a temetkezés nagyhatalmú főnöke egy engedély nélkül épített, illegális házat próbál meg értékesíteni.

„Nincs felírva, most akarjuk feltüntettetni a földhivatallal…”

A Metropol újságírói személyesen is megkeresték Mártha Imre ingatlanos cégét, hogy a kamuházról érdeklődjenek. A cég képviselője a kamuházra vonatkozó kérdések hallatán összevissza kezdett el beszélni. Lényegében megpróbálta elterelni a figyelmet a nyilvánvaló csalásról.

Éppenséggel nincs felírva, de fel van rajzolva– makogta, amikor azzal szembesítettük, hogy az általuk hirdetett ház nem szerepel a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott térképmásolaton, de a tulajdoni lapon sem. Hosszas mellébeszélés után végül beismerte, hogy a ház jogi értelemben tulajdonképpen nem létezik.Most akarjuk feltüntettetni a földhivatallal– mondta zavartan.

Íme a videó:

Elképesztően gazdag a fővárosi közművezér

A Gyurcsány-fióka elképesztő gazdagodásáról és ingatlanügyeiről már korábban is írtunk – például Floridában is van luxuslakása és óceánparti telke.A Karácsony Gergely által futtatott közművezér sokmilliárdos ingatlanvagyont rejtett el egy általa irányított, a közvetlen családtagjaiból álló cégbe.Ez a cég a tulajdonosa a legalább kétmilliárdot érő Prisztás-villának és az elérhető cégiratok szerint még legalább harminc nagy értékű ingatlannak: több budapesti, nagyon értékes helyen fekvő lakás, egy ugyancsak értékes veszprémi ingatlan, több tucat vidéki ingatlan, köztük nagy számban vidéki italboltok(!) is szerepelnek a cég nevén.Amikor azonban Mártha Imrét kinevezték a fővárosi közműcégek élére, a családi cég egyik napról a másikra nyolc telephelyet számolt fel, köztük több, ukrán határ mellett álló ingatlant tüntettek el váratlanul a cégnyilvántartásból. A megkérdezett szakértők szerint Mártha cége, a Lázár Houses egy díszletcég, ami arra szolgál, hogy a sokmilliárdos ingatlanvagyont elrejtsék mögé. Erre utal például az is, hogy az állítólag ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégnek nincs semmilyen elérhető referenciája, az interneten böngészve pedig semmilyen tevékenységüknek nem látszik semmiféle nyoma.