Hollik István úgy fogalmazott videónyilatkozatában: ha az olajembargó atombomba lett volna a magyar gazdaságra, akkor a gázembargó, az maga az armageddon.

Felidézte, nagy küzdelmek árán a hét elején a miniszterelnök nagy sikert ért el, amikor visszaverte a brüsszeli olajembargós javaslatokat.

A kommunikációs igazgató szerint a rezsicsökkentésért folytatott küzdelem azonban nem ért véget, hiszen hazai és nemzetközi színtéren egyre többen vannak azok, akik most az olajembargó után gázembargót követelnek. Erről nyilatkozott az ukrán elnök mellett Nepop Ljubov ukrán nagykövet is, és a hazai baloldalon is volt, aki ugyanezt követelte.

Hollik István rámutatott:

a tét óriási, a magyar rezsicsökkentés ugyanis megvédi az elszabadult energiaáraktól a magyar embereket.

Elég csak szétnézni Európában, hogy milyen mértében - mondta, és példaként hozta, hogy a lakossági villanyáram ára a magyarénak hat és félszerese Londonban, közel öt és félszerese Koppenhágában és majdnem ötszöröse Bécsben és Rómában.

Aláhúzta: a gázáraknál még drasztikusabb a helyzet. A magyar lakossági árakhoz képest Amszterdamban tizenötszörösét fizetik a lakosok, míg Bécsben tizenkétszeresét, Stockholmban és Londonban a tizenegyszeresét, de Berlinben is majdnem a tízszeresét.

Ezek alapján teljesen világos, ha elzárnák a gázcsapokat, drasztikusan emelkednének a gázárak, és teljesen leállna a gazdaság - összegzett a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Hollik István (MTI/Balogh Zoltán)