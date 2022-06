A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy

kevesebb mint két hét áll már csak rendelkezésre a járvány miatti veszélyhelyzet alatt lejárt, és június 30-ig automatikusan meghosszabbított személyazonosító okmányok cseréjére.

Jelezték, hogy hétvégén kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet intézni a kormányzati ügyfélszolgálatokon. Előzetes időpont foglalásra nincs szükség, akkor is érdemes felkeresni a kormányablakot, ha a foglalható időpontok már beteltek - tették hozzá.

Azt tanácsolták, hogy indulás előtt az ügyfelek mindenképp ellenőrizzék az ügyfélszolgálatok nyitvatartását a kormányablakok weboldalán. Érdemes élni a hétvégi ügyintézés lehetőségével, mert az elmúlt hetek tapasztalatai alapján a várakozási idő kevesebb mint fele a hétköznapinak.

A Miniszterelnökség azt kérte, senki se halassza az utolsó pillanatra okmányai megújítását, hiszen ezek a mindennapi élet számos területén elengedhetetlenül fontosak. A nyári szünet kezdetével különösen ajánlották, hogy mindenki ellenőrizze okmányai érvényességét, hiszen a lejárt okmányok egy külföldi vagy belföldi utazás során is komoly kellemetlenséget okozhatnak.

A közleményben arra is kitértek, hogy

a járványügyi veszélyhelyzet végével a június 1-jén vagy azután lejárt, illetve lejáró személyi okmányok csak a rajtuk feltüntetett dátumig érvényesek, így azok már most sem használhatóak.

Akinek ilyen okmánya van, azoknak azt javasolták, hogy mielőbb keressenek fel egy kormányablakot.

Borítókép: Ügyintézés a kőbányai kormányablakban 2022. május 28-án, fotó: MTI/Kovács Tamás