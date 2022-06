Ismét kimutatta foga fehérjét Gyurcsány Ferenc pártja. Míg a parlamentben a háborús veszélyhelyzeti intézkedések meghosszabbításáról vitáztak, szóba került Niedermüller Péter DK-s polgármester hétvégi Facebook-bejegyzése, amelyben arról értekezett, hogy

a határon túli magyarok jól jártak azzal, hogy Romániához és Szlovákiához csatolták őket.

A kijelentést már tegnap is több baloldali politikus elítélte, Keresztes László Lóránt, aki a vitában az LMP vezérszónoka volt, most az Országgyűlésben is megtette ugyanezt, elfogadhatatlannak nevezte Niedermüller szavait.

Keresztes szavai alatt a fotóművész Gréczy Zsolt (DK) ezt kiabálta be:

Nekünk köszönhetitek, hogy egyáltalán frakciótok van

– utalva arra a trükközésre, hogy a DK adott kölcsön mandátumot az LMP-nek, hogy frakciót tudjon alakítani és ezáltal több pénzt – árulta el közösségi oldalán Nacsa Lőrinc. A KDNP-s képviselő szerint

pont ilyen a gyurcsányi fenyegetőzés, zsarolás, figyelmeztetés.

– Szoros szövetségeseiket is fenyegetik beszéd közben, ahogy Karácsony Gergelyt is sms-ben zsarolta Gyurcsány, így működik ma a Városháza is. Ráadásul Gréczy volt az, aki ellenezte a határon túli magyaroknak juttatott vakcinákat – hívta fel a figyelmet Nacsa Lőrinc.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője és Gréczy Zsolt, a DK képviselője (MTI/Soós Lajos)