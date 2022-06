Újabb zsidó szervezet adott hangot félelmének annak kapcsán, hogy a 2012-es parlamenti felszólalásában a zsidó származású képviselők listázását szorgalmazó Gyöngyösi Márton jelölteti magát a Jobbik következő elnökének - írja a Magyar Nemzet.

Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány titkára kedd reggel a Kossuth rádióban arról beszélt,

a zsidó közösség tagjaként nagyon nagy aggodalommal figyelik, hogy egy ilyen ember lehet egy parlamenti párt vezetője.

Egy olyan párt, amely rasszizmusban és antiszemitizmusban fogant, nem kellene már léteznie. Legjobban akkor teljesíti be a küldetését, ha feloszlatja önmagát – fogalmazott Szalai Kálmán, aki hangsúlyozta,

Gyöngyösi Márton 2012-es felszólalása volt a legsúlyosabb antiszemita megszólalás parlamenti képviselőtől.

A párt jelenlegi EP-képviselője tíz évvel az ominózus felszólalása után visszatér ahhoz a szellemi kútfőhöz, aminek tagjaként azt a „dicső” nyilatkozatot megtette. Ráadásul azóta nem volt benne annyi karakánság, hogy kiálljon és azt mondja, tévedtem, rosszat mondtam, helyette a maszatolást választotta.

Az alapítvány titkára úgy látja, hiába fogott össze a Jobbik Gyurcsány Ferenccel,

„ez a párt ugyanaz a párt, amelyik annak idején cigányozott, zsidózott, Magyar Gárdát hozott létre, masírozott, fenyegette az embereket az utcán”.

– Ez a párt továbbra is a Jobbik. A neve is, a politikusai is ugyanazok. Voltak, akiktől megváltak, de ki tudja, milyen okból – mondta Szalai Kálmán.

Ezzel együtt kiemelte,

a 2022-es választás előtt rengeteg olyan párt volt, amelyek önmagukat szembe köpve, politikai haszonszerzésből együttműködtek a Jobbikkal.

Mint mondta, azok a politikusok álltak össze a Jobbikkal, akik 2012-ben, pont a Gyöngyösi-beszéd kapcsán szervezett tüntetéseken ott álltak sorba. Ezek a politikusok most hangosan kiálltak amellett, hogy a Jobbikkal szövetségre kell lépni, és el kell felejteni, amit a Jobbik mondott. – Szerencsére ez a minoritás egyharmadra szűkült, de vannak pártok, akik elfelejtették, mit csinált a Jobbik, és együttműködést szorgalmaztak, és hangoztattak.

Ezektől a pártoktól hogyan lehetne ezek után elvárni bármit antiszemitizmussal, rasszizmussal kapcsolatban? Hogy tudnak ők megszólalni és érvelni az antiszemitizmussal szemben? – tette fel a kérdést az alapítvány titkára, hozzátéve, akik a keblükre ölelték a Jobbikot, maradjanak csöndben, amikor antiszemitizmusról van szó.



Korábban az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség(EMIH), valamint a Magyarhoni Zsidó Imaegylet (Zsima) is nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Gyöngyösi elnökjelöltsége kapcsán.

– A Jobbik név maga olyan folytonosságot fejez ki a párt történetének nyíltan rasszista és antiszemita megnyilvánulásokban gazdag éveivel, ami hitelteleníti a párt utóbbi időben vitt mérsékelt irányvonalát.

Ezt az álláspontot támasztja alá Gyöngyösi Márton jelöltsége is – közölte a Magyar Nemzettel Köves Slomó, az EMIH vezetője. Hozzátette, a Jobbikkal kapcsolatban évek óta nem változott az álláspontjuk.

Róna Tamás, a Zsima elnöke szerint aggodalomra ad okot, hogy Gyöngyösi lehet egy parlamenti frakcióval rendelkező párt elnöke. Az emberek vallásgyakorlása, vallása az emberi jogok színtere is, senki másra nem tartozik, mint az örökkévalóra és a hívőre – mondta a Nemzetnek. Emlékeztetett: a magyarországi zsidóság 2012-ben fájdalommal és félelemmel nézte Gyöngyösi azon elképzelését, hogy listázzák a zsidó származású parlamenti képviselőket.

– Ha egy ilyen eszmerendszerrel magyarországi politikus domináns szereplőjévé válhat a politikai közéletnek, az maga a katasztrófa – hangsúlyozta.

Emlékezetes, Gyöngyösi 2012-ben, a Jobbik frakciójának tagjaként egy országgyűlési felszólalásában a gázai konfliktus kapcsán úgy fogalmazott: „itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük azt,

hogy az itt élő, és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.

Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel Magyarországnak”.

Az ominózus felszólalás előtt pár hónappal egyébként a szocialista Mesterházy Attila és Steiner Pál a nemzetiszocialista rendszer bűneinek tagadása miatt feljelentette Gyöngyösi Mártont, aki akkor a parlament külügyi bizottságának jobbikos alelnöke volt. Gyöngyösi ugyanis

a The Jewish Chronicle című folyóiratnak adott nyilatkozatában megkérdőjelezte a holokauszt magyarországi áldozatainak a számát, azt a tényt, hogy több százezer magyar állampolgárt zsidó származása miatt gyilkoltak meg, illetve deportáltak a második világháború alatt.

A Jobbik jelenlegi EP-képviselője Földi István és Ander Balázs mellett elindul a Jobbik elnöki posztjáért, a párt július 2-án tartja tisztújító kongresszusát.