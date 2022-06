Megkezdődtek az elbocsátások a jobbikos Alfahírnél és N1TV-nél, a liberális zászlóshajó Telex, amelyet annak idején egy cseh milliárdos pénzén sikerült beindítani, mindeközben azt hirdeti, hogy a portál dolgozói tulajdonba kerül – írja a Magyar Nemzet.

Sajtóértesülések szerint jelentős leépítési hullám indult be a Jobbikhoz köthető Alfahír hírportálnál és az N1TV online televíziónál, hogy a végére mindössze néhány munkatársat tartsanak meg.

A sajtóban megjelent információk szerint Havas Henrik műsorvezetőt is elküldték az N1TV-től, ám ezt az érintett később tagadta, és azt állította: annyit közöltek vele, hogy a műsorát a nyárra való tekintettel szüneteltetik.

Egyes források állítják, volt, akivel SMS-ben közölték a felmondást, és az N1TV, valamint az Alfahír szerkesztőségének irodabérletét is felmondták már.

A balliberális média zászlóshajójánál eközben új távlatokban gondolkodnak.

Átalakul a Telexet kiadó Van Másik Kft. A jelenleg egyszemélyes, Kárpáti Márton alapító tulajdonában álló cég zrt.-vé alakul

– adta hírül a portál hétfői közleményében.

Mint írták, a részvények 75 százaléka dolgozói részvény lesz egyenlő arányban elosztva.

Hozzátették: ebből a részvényből csak Munk Veronika alapító-főszerkesztő kap a többiekénél nagyobb hányadot.

– A részvények fennmaradó 25 százaléka törzsrészvényként Dull Szabolcs főszerkesztő, Kárpáti Márton üzletfejlesztési és stratégiai igazgató, Kárpáti András informatikai igazgató és Pusztay András gazdasági és értékesítési igazgató között oszlik majd el – áll a közleményben.

Mint ismert, a Telexet egy cseh milliárdos, Zdenek Bakala segítségével sikerült beindítania az Indextől felálló újságírók csoportjának néhány éve.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Bakala érdekeltségébe tartozik Csehország legnagyobb kiadóvállalata, az Economia, amely 2021 márciusában 200 ezer eurót adományozott a Telexnek.

Zdenek Bakalát sokan csak úgy emlegetik, a „cseh Soros”.

Az üzletembernek szintén van egy saját családnevét viselő alapítványa, bár az méreteiben, tevékenységében sokkal visszafogottabb, mint Sorosé, a Bakala Alapítvány főként felsőoktatási ösztöndíjakat adományoz.

A V4NA nemzetközi hírügynökség Bakaláról szóló cikkében felidézte, a milliárdost Milos Zeman cseh köztársasági elnök, valamint Andrej Babis korábbi miniszterelnök is keményen bírálta már.

Bakala együtt szerepelt Soros Györggyel egy 2007-es konferencián, amelyet a Policy Association for an Open Society szervezett. A cseh milliárdos alapítványa Soroshoz köthető nem kormányzati szervezeteket is támogatott, mint például a Közép-európai Aspen Intézetet (The Aspen Institute Central Europe).

Borítóképünkön Havas Henrik. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt