Egyre világosabb, hogy az orosz-ukrán háború valódi hatásait majd csak a következő hónapokban érezzük meg igazán. A szakemberek egyöntetűen arra figyelmeztetnek, hogy az elhúzódó fegyveres konfliktus miatt komoly élelmiszerhiány, Afrikában akár éhínség is kialakulhat. Az európai boltokban is érezhető már most a korábban nem tapasztalt drágulás, de a neheze még hátravan - írja a Ripost.

Az elemzők őszre várják az élelmiszerárak meredek emelkedését, ami könnyen párosulhat egyre komolyabb készlethiánnyal.

Az emberek mindennapi életét azonban nemcsak az elszálló élelmiszerárak keserítik meg, az Unió szinte összes országában rekordot döntött az üzemanyagok ára, ahogy a rezsiköltségek is legalább megduplázódtak. Dániában és Finnországban már az ezer forintot is meghaladja egy liter benzin ára, ami a kinti fizetésekhez mérve is komoly terhet jelent.

Az Angliában élő magyarok pedig a Facebookon panaszkodnak arra, hogy a végeláthatatlan rezsidrágulás felemészti a fizetésüket.

Egyikük arról számolt be, hogy míg korábban 700 fontot fizetett a villanyért és a gázért, addig idén áprilisban ez az összeg már 1800 font volt. A szolgáltatótól kapott levélben pedig arra figyelmeztetik, hogy hasonló fogyasztás mellett ősszel már akár 2800 fontot is fizethet. Akárhogy is számoljuk, ez

négyszeres drágulást jelent egy év alatt.

Egy másik felhasználó pedig azzal poénkodik félkomolyan, hogy elkezdte nézni a fatüzelésű kályhákat. "A fejlett Nyugaton fát kell télen hasogassak, úgy látom" - írta a kommentjében.

Forrás: Ripost

Magyarország kivételesnek számít, mivel hazánkban a kormány igyekszik csillapítani az inflációt és különböző árszabályozásokkal védi a családokat. Külföldön ennek nagy általánosságban nyoma sincs. A magyar kormány döntéséről Orbán Viktor csütörtök délután számolt be. A miniszterelnök megerősítette, hogy október 1-ig marad a benzinár- és az alapélelmiszer-árstop, valamint év végéig a lakáshiteleknél a kamatstop.

Borítókép: illusztráció/Shutterstock