Nem tett képviselői esküt a parlament alakuló ülésén Hadházy Ákos, aki egyedül és egyben frakció nélkül maradt. A botránypolitikus persze később majd esküt fog tenni, mert őt is nagyon megviselné, ha elesne attól a több tízmillió forinttól, amit 2026 tavaszáig kereshet. Ezért a pénzért érdemben korábban sem dolgozott meg, és most sem a munkára, hanem a hisztérikus botrányokra készül. Most azonban már a baloldali pártok sem kérnek belőle, amelyek közül hármat sértődötten kollaboránsnak nevezett, csak azért, mert bementek az ülésre, sőt, Gyurcsányékkal ellentétben nem vonultak ki nevetséges hisztivel. Ezért Hadházy elment egy baranyai faluba, Kisvaszarra, de ott senki nem volt kíváncsi rá, ezért a falunévtáblától Facebook-élőzött – írja az Origo.

Az Országgyűlés hétfői alakuló ülésén a 199 képviselő közül egyedül Hadházy Ákos nem tett esküt, így az országgyűlési törvény értelmében nem vehet részt az üléseken és a bizottságok munkájában, tisztségre nem választható meg, és javadalmazást sem kap. Hadházy hétfőn délelőtt egyébként azt mondta, hogy mandátumát fel fogja venni és később tesz majd esküt.

Mindennek a legfőbb oka, hogy az anarchista politikus dolgozni nem akar, de az ingyenpénzre szüksége van.

Szánalmas akció Baranyában

A parlamenti munka helyett arra is volt ideje hétfőn Hadházynak, hogy egy kis Baranya megyei faluban bohóckodjon. Azt közölte, hogy a baranyai Kisvaszaron el fog mondani egy alternatív esküt. Az utóbbinak semmilyen jogi ereje nincsen, tehát ettől függetlenül semmilyen fizetést nem fog kapni az adófizetőktől, amíg fel nem veszi a mandátumát. Hadházy akciója annyira nevetségesre sikeredett, hogy senki nem volt rá kíváncsi a faluban.

Persze ott délelőtt dolgoznak az emberek, szemben Hadházyval.

Hadházy egyébként csúfosan megbukott a baloldalon az elmúlt hetekben. A Fidesz újabb kétharmados sikere után Hadházy tanácsára több baloldali párt megválasztott képviselője is jelezte, hogy nem vesznek részt az alakuló ülésen. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője emlékeztette őket, hogy aki nem vesz részt a parlament alakuló ülésén, az képviselő és tisztségviselő sem lesz. Ezt követően az összes párt visszasunnyogott a parlamentbe, mivel a költségvetési támogatás nélkül megszűnnének.

Hadházy végül tehát hoppon maradt az ötletével, és még a Momentum sem vette be a frakciójába.

Hadházy akciójának eredményeként Zugló egyéni képviselő nélkül maradt, egészen addig míg nem tesz esküt. Éppen ezért a Fidesz választókerületi elnöke, Borbély Ádám lemondásra szólította fel.

Csak a munka nélkül megszerzett pénz kell Hadházynak

Teljesen világos egyébként, hogy Hadházynak csak munka nélküli pénzszerzésre kell a mandátum. Jól bizonyítja ezt, hogy országgyűlési képviselőként Hadházy az elmúlt egy évben majdnem bruttó 15 millió forintos tiszteletdíjra volt jogosult, ennyi pénzért azonban mindössze két parlamenti ülésen vett részt. Egyszer tavaly májusban, majd aztán szeptemberben.

2021 májusa és 2022 áprilisa között a baloldal botrányembere az illetmény mellett további ötvenmillió forintos keretet is felhasználhatott, vagyis Hadházy működését a mögöttünk hagyott tizenkét hónapban összesen 65 millió forinttal finanszírozták az adófizetők.

Ha innen nézzük, több mint harmincmillió forintba került minden olyan alkalom, amikor Hadházy belépett a Parlament épületébe.

2018. május 1. és 2022. április 30. között Hadházynak összesen bruttó 48 millió forintnyi tiszteletdíjat bérszámfejtettek. A képviselő ugyanakkor – az adatok szerint – valóban nem hitt a parlamenti politizálásban, az elmúlt négy évben ugyanis mindössze három alkalommal emelkedett szólásra az ország házában. Ebből kétszer saját mentelmi ügye miatt kért szót. Trágár táblák mutogatására ugyanakkor futotta erejéről: sokak szerint a magyar parlamentarizmus mélypontja volt, amikor Hadházy 2019-ben az egyik vita alkalmával nyomdafestéket nem tűrő szövegű táblát emelt a magasba.

Borítóképünkön Hadházy Ákos. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt