Nemi erőszak, zsarolás 4 órája

A Jobbik-szexbotrány újabb fordulata: az áldozatot többször is megfenyegették

Szilágyi György volt Jobbik-alelnök élettársát többször is megfenyegették, sőt fizikai erőszakot is ígértek neki, ha a tervezett megerőszakolásáról bárkinek bármit elmondana. Mint ismert, a múlt héten derült ki, hogy a Jobbik vezetői, köztük Jakab Péter hónapokig elhallgatták, hogy a párt egyik tavaly decemberi rendezvényén meg akarták erőszakolni a 24 éves nőt. Amennyiben mindez bebizonyosodik már nemcsak nemi erőszak, hanem zsarolás, fenyegetés miatt is bíróság előtt kell felelniük a Jobbik politikusainak.

A Bors információi szerint a megkezdődött nyomozás során máris újabb információk derültek ki a nagy vihart kavart jobbikos nemi erőszak ügyében. Az áldozatot megdöbbentő módon többen is megfenyegették, hogy ne merjen feljelentést tenni. Ez adhat magyarázatot arra, hogy az erőszakos nemi közösülést elszenvedő hölgy miért csak jóval a történtek után mert a hatóságokhoz fordulni. Korábban már az is felmerült, hogy Jakab Péter legfőbb politikai szövetségese, a 91 fantomszervezetet alapító Földi István sajátos politikai játszma részeként "alkalmazta" a történeteket. A pártelnök asszisztálásával politikai ellenlábasuknak, Szilágyi Istvánnak akartak üzenni élettársa megerőszakolásával, egy a szicíliai maffiában szokásos kegyetlen módszert alkalmazva. Ezt bizonyíthatja a büntetőeljárásban, hogy Szilágyit mondvacsinált eszközökkel távol tartották a helyszíntől, hogy az előre kitervelt nemi erőszakra sor kerülhessen. Jakab Péter (j) és Szilágyi György

Forrás: Origo Ráadásul a a lap információi szerint az áldozatot többször is megfenyegették, sőt fizikai erőszakot is "beígértek" neki, ha a történtekről bárkinek bármit elmondana. Amennyiben mindez bebizonyosodik, már nemcsak a nemi erőszak, hanem zsarolás, fenyegetés miatt is bíróság előtt kell felelniük a Jobbik politikusainak. Az elkövetők, akik Földi István és Jakab Péter szűkebb környezetéhez tartoznak büntetőjogi kifejezéssel élve "súlyos hátrányokat helyeztek kilátásba, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsenek". Ezek a fenyegetések, telefonhívások, melyekre közvetlenül a nemi erőszak után került sor, azt is cáfolhatják, hogy Jakab Péter és a Jobbik más politikusai nem tudtak a bűncselekményről. Az üggyel kapcsolatos iratok azt is rögzítettek, hogy milyen alpári kifejezésekkel illetve próbálták megfélemlíteni az áldozatot. A Jobbik egyik neves politikusa a hivatalos jegyzőkönyvek szerint szó szerint ezt mondta neki: Meg fogjuk b... ni a szádat, ha pofázni mersz... Miután az áldozat erre kinyomta a telefont, sorozatosan újabb hívásokkal próbálták megfélemlíteni. Jobbikos politikusok közvetlen hozzátartozói is részesei volta a sorozatos fenyegetéseknek. Többször is közölték az erőszakos nemi közösülést elszenvedő hölggyel, hogy "tönkreteszünk, ha bárkinek, bármi el mersz mondani."

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!