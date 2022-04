A kontraszelekció vagy valamilyen más, elsősorban külföldi érdek magyarázhatja, hogy a Momentum az üres kommunikációs panelek bajnokát, a magát és közösségét számos alkalommal kellemetlen helyzetbe hozó, többszörösen bukott Fekete-Győr Andrást választotta frakcióvezetőjének

– azaz annak a személynek, aki képviseli és megjeleníti a pártot az Országgyűlésben és egyáltalán a nyilvánosságban.

Emlékezetes: a korábban üstökösként emlegetett és ennek megfelelő önbizalommal rendelkező Fekete-Győr már 2017-ben bizonyította, hogy köszönőviszonyban sincs a hétköznapi emberek életével, a valósággal. Ekkor a Mandiner kérdésére, miszerint tudja-e, hogy mennyibe kerül egy liter tej, azt válaszolta:

Szoktam vásárolni, csak tejet nem nagyon iszom. A barátnőm mondjuk iszik, ezért vennem kell… Hát, nem tudom rávágni, szóval ez már mindent elmond, gondolom. Százhúsz forint körül? Százhúsz-száznyolcvan, valami ilyesmi…

A róla kialakított mítoszt mégis tavaly áprilisban, baráti környezetben, a Gulyás Márton-féle Partizánban rombolta le Fekete-Győr, aki a kérdésekre adott válaszok túlnyomó többségét azzal kezdte: „nem tudom” – ezek közé tartozott a saját életkorával kapcsolatos kérdés is. Maga a Momentumhoz közel álló Azonnali is így számolt be a szekunder szégyent okozó interjúról: „Fekete-Győrnek nem sikerült meg­győzően közös nevezőre hoznia pártja korábbi, az ellenzék leváltását is követelő álláspontját a hatpárti összefogással […] nem tudta elmondani, hogy pontosan miért távozott a párt korábbi elnökségi tagja, Pottyondy Edina, hogy szerinte milyen lesz a posztorbáni Fidesz, amellyel már nem zárta ki az együttműködést, vagy hogy mit jelent az, hogy egységesült ellenzék. Ahogy azt sem, hogy meddig tart majd az összefogás, vagy hogy miért nincs a Városházán antikorrupciós forródrót, amit a Momentum ígért.”

Fekete-Győr hozta a formáját akkor is, amikor a Magyar Nemzet azt kérdezte tőle, hogyan kell értelmezni a Momentum „kis méretű atomerőművekre” vonatkozó ígéretét.

– Kis méretű atomerőmű például egy napelem-kollekció egy ház tetején – fogalmazott. A felvetésre, hogy ezek szerint a napelem az atomerőmű, Fekete-Győr András kijelentette: – Hívják annak is.

Mindezek tükrében nem csoda, hogy a baloldal miniszterelnök-jelölti előválasztásán Fekete-Győr csúfosan leszerepelt, már az első fordulóban kiesett: a szavazatok mindössze 3,5 százalékával az utolsó helyen végzett. – Az én eredményem az pocsék, az egy egyértelmű kudarc miniszterelnök-jelöltként – ismerte el ekkor a politikus, akit nem sokkal később bizalmi szavazás útján eltávolítottak a Momentum éléről, utódja pedig Donáth Anna lett.

A valamilyen oknál fogva most mégis helyzetbe hozott Fekete-Győr azonban nemcsak mulatságos, hanem kifejezetten aggasztó, hazánkat akár háborús veszélybe sodró nyilatkozatokat is tett a közelmúltban. Szerinte a NATO- és EU-szövetségesekkel Magyarországnak is „elrettentéspolitikára van szüksége” Oroszországgal kapcsolatban.

– Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormánynak – jelentette ki Fekete-Győr András.

Borítókép: Fekete-Győr András