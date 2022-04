Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki április 3-án részt vett a parlamenti választáson és a népszavazáson. A magas részvétel a magyar demokrácia erejét bizonyítja, és biztosítja az újonnan megalakuló Országgyűlés erős felhatalmazását

– áll a miniszterelnök által küldött levélben, amit támogatóinak küldött.

A kormányfő szerint az eredmények egyértelműek.

A magyarok békét és biztonságot akarnak. Az új kormány minden lehetséges eszközzel azon dolgozik majd, hogy érvényt szerezzen akaratuknak.

– Az elmúlt években sok nehézséggel szembesültünk, de összefogással mindig sikerült ezeken úrrá lennünk.

Minden magyar ember számíthat a kormányra, függetlenül attól, hogy mely pártot támogatta bizalmával, és mely pontján él az országnak

– tisztázta Orbán Viktor.

Nagyjából a levél érkezésével egy időben egy videót is posztolt közösségi oldalára Orbán Viktor, melyen a választások éjszakáján elmondott győzelmi beszédéből és néhány korábbi felszólalásából hallható néhány részlet. – Ha összefogunk, a legvastagabb falon is át fogunk menni – vetítette előre a kormányfő, aki a választások megnyerése után élő szóban is köszönetet mondott a magyar választópolgároknak, és biztosította őket, hogy

mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megszolgálják a bizalmat, amit tőlük kaptak.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke győzelmi beszédet mond a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén, a Bálnában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán