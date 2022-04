Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön hivatalos látogatást tesz a Vatikánban, ahol magánkihallgatáson fogadja őt Ferenc pápa, közölte szerdán az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője – írja a Magyar Nemzet.

A magyar kormányfő részéről ez lesz az első hivatalos látogatás Ferenc pápánál a Vatikánban – jelezte a sajtófőnök, hozzátéve azt is: az április 3-i parlamenti választás óta a kormányfő első hivatalos útja lesz a vatikáni. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az úttal kapcsolatban emlékeztetett: Magyarország életében az államalapító Szent István óta kiemelt szerepet játszik a pápaság intézménye és a szentatya személye.

Ez a szoros kötelék számtalanszor jelentette Európa megújításának zálogát. Közös ügyeink most is összekötnek minket

– írta a Facebookon a Miniszterelnökség miniszterhelyettese. Hozzátette: az ukrajnai háborúval kapcsolatban Ferenc pápa is ugyanarra törekszik, mint mi, magyarok, vagyis arra, hogy a háború érjen véget, és újra legyen béke. Orbán Balázs emlékeztetett, a katolikus egyházfő húsvéti beszédében is a békét sürgette: „A béke lehetséges, kötelesség, a béke mindenki elsőrendű felelőssége.”

Négy éve Orbán Viktor miniszterelnökké választása utáni első hivatalos útja egyébként Varsóba vezetett,

első miniszterelnökségének idején, 1998-ban pedig a Vatikán a mostanihoz hasonlóan az első külföldi úti célok között szerepelt.

Akkor II. János Pál pápa fogadta magánkihallgatáson a kormányfőt és családját a Rómától mintegy 30 kilométerre délnyugatra fekvő vatikáni Castel Gandolfo nyári rezidencián.

Noha Orbán Viktor csütörtökön jár először a 2013-ban pápává választott argentin Jorge Mario Bergogliónál hivatalos magánaudiencián, nem most találkoznak először személyesen. A miniszterelnök magánemberként 2016-ban is találkozott Ferenc pápával, amikor a közel-keleti keresztény vezetőkkel való tanácskozás apropóján utazott az olasz fővárosba. Tavaly a katolikus törvényhozók tizenkettedik alkalommal megrendezett éves római találkozóján szintén részt vett Orbán Viktor, nem sokkal később pedig Ferenc pápa maga látogatott Budapestre, hogy celebrálja a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjét. A Szépművészeti Múzeumban tartott találkozón a katolikus egyházfő akkor a magyar kormányfő mellett Áder János köztársasági elnökkel és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel is találkozott. A szentatya akkor úgy nyilatkozott:

megérintette a magyarok ökumenikus szellemisége, környezettudatossága, és példaértékűnek tartja a Nyugat számára a magyar családvédelmi intézkedéseket.

Borítókép: Ferenc pápa találkozója (j) Orbán Viktor miniszterelnökkel az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséje előtt a Szépművészeti Múzeumban, 2021. szeptember 12-én. Középen Áder János köztársasági elnök (takarásban). Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán