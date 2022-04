Ebből a videóból megtudható, miről is dönt a közelgő elnökválasztáson Franciaország. És kicsit többet is: mi, vagy inkább, ki máig a francia politika fő iránytűje? A következő elnök egy nagyhatalomként viselkedő középhatalom elnöki székébe ül majd be és válságmenedzselnie kell, vagy megoldhatók Franciaország jelenlegi problémái?