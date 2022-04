1648 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. Ma 14 és 18 óra között oltási akciónap lesz a kórházi oltópontokon. A kormány továbbra is folyamatosan biztosítja az oltás lehetőségét a kórházi oltópontokon, a húsvéti ünnepek után keddenként időpontfoglalással, péntekenként akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra. A vírus továbbra is beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. Az oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, aki még nem vett fel azt. A megerősítő oltás felvétele is mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

