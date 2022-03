Cikkünk frissül

Dél-Oszétia csatlakozhat Oroszországhoz

A Dél-oszét Köztársaság a közeljövőben jogi lépéseket tesz az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozás érdekében - közölte Anatolij Bibilov, a köztársaság elnöke a Rosszija 24 hírtelevízióban szerdán bemutatott bejelentésében.

Az Oroszországgal való egyesülés a stratégiai célunk. Ez a mi utunk, ez az emberek törekvése. És ezen az úton fogunk haladni. A közeljövőben megtesszük a megfelelő jogi lépéseket. A Dél-oszét Köztársaság történelmi hazájának, Oroszországnak a része lesz

- mondta Bibilov.

Dél-Oszétiában 2008. augusztus 7-ről 8-ra virradóra háború tört ki: Moszkva katonai erővel lépett fel Tbiliszi ellen, miután Georgia kísérletet tett rá, hogy fegyverrel hódítsa vissza szakadár entitását. Az utóbbi a konfliktus nyomán Georgia egy másik szakadár területével, Abháziával együtt, önhatalmúlag kinyilvánította függetlenségét. Ezt Oroszország 2008. augusztus 26-án ismerte el, rajta kívül pedig csak Nicaragua, Venezuela, Vanuatu és Nauru.

Oroszország és Dél-Oszétia a 2015. március 18-án szövetségi és integrációs egyezményt kötött, majd két évvel később megállapodott a dél-oszét fegyveres erők egy részének az orosz hadseregbe történő betagozódásáról.

Az orosz csapatok átcsoportosítása zajlik

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint

az orosz csapatok tervezett átcsoportosítása zajlik Kijev és Csernigov irányában.

Igor Konasenkov, a minisztérium szóvivője elmondta, hogy az orosz haderő minden fő feladatát elvégezték ezeken a területeken, és az orosz csapatok átcsoportosításának célja

az akciók aktiválása a kiemelt területeken, és mindenekelőtt a hadművelet befejezése Donbass teljes felszabadítása.

Korábban az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy nem látják az orosz csapatok tömeges kivonását Kijev és Csernyigov irányában.

Balhézni akar a baloldal a választások napján

Telefonon tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök Olaf Scholz német kancellárt és Mario Draghi olasz miniszterelnököt azzal a döntésével kapcsolatban, hogy az orosz gázért rubelben kell majd fizetni - közölte szerdán a Kreml sajtószolgálata.

Putyin külön tárgyalt a két európai vezetővel. A moszkvai tájékoztatás szerint az elszámolás rendjét azért változtatják meg, "mert az EU tagállamai a nemzetközi jogot megsértve befagyasztották a Bank Rosszii devizatartalékait".

A Kreml szerint Putyin és Scholz eszmecserét folytatott az orosz-ukrán tárgyalások Isztambulban kedden megtartott újabb fordulójáról. Megvitatták a civilek biztonságos evakuálásának kérdését a harcok helyszínéről, mindenekelőtt Mariupolból.

Az orosz elnök Draghit is tájékoztatta az orosz-ukrán tárgyalásokról.

Putyin március 23-án jelentette be, hogy Oroszország a vele szemben barátságtalannak minősített országokkal a gázkereskedelemben áttér a rubelelszámolásra. Hozzátette, hogy Oroszország továbbra is szállít földgázt "a korábban megkötött szerződésekben rögzített árképzési elveknek megfelelő mennyiségben és áron". Hangsúlyozta, hogy a változások csak a fizetés pénznemét érintik.

Putyin azt mondta, hogy a külföldi fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani a szükséges tranzakciók lebonyolítására, és világos, átlátható fizetési eljárást kell kialakítani számukra, beleértve a rubel vásárlását az orosz devizapiacon. Az ügyletek új ügymenetét az elnöki utasítás értelmében csütörtökig kell kidolgoznia jegybanknak és a kormánynak.

Putyin üzent: ezt követeli Ukrajnától

Vlagyimir Putyin francia kollégájával, Emmanuel Macronnal kedd este folytatott telefonbeszélgetése során kijelentette, hogy Mariupol orosz ágyúzása csak akkor ér véget, ha a várost védő ukrán csapatok megadják magukat - közölte a Kreml.

Újabb támadásra készülnek az oroszok

A hivatalos nyilatkozatok ellenére a helyi lakosok arról számolnak be, hogy az oroszok továbbra is kíméletlenül bombázzák az ukrán fővárost - számolt be erről a Fox News nyomán az Origo.

Az orosz erők továbbra is kíméletlenül bombázzák Kijevet, annak ellenére, hogy a hivatalos nyilatkozatok szerint az orosz csapatok kivonulnak Kijevből és Csernyihivből, hogy újra a keleti Donbasz régióra összpontosítsanak - mondták a Fox Newsnak kijevi lakosok.

A tegnapi nyilatkozataik után egyáltalán semmi sem változott" - mondta Maryan Zablotskyy ukrán parlamenti képviselő, aki feleségét és gyermekét menekítette ki Kijevből.

A harcok folytatódtak egész éjszaka Kijev környékén. Kénytelenek visszavonulni a Kijev körüli különböző területekről, de csak akkor, ha sikeresen visszaszorítják őket"

- jegyezte meg Zablotskyy.

A tegnapi nyilatkozat csak néhány katonai kudarc elismerése, és végre rájöttek, hogy túlságosan megfeszültek az erőik. Egyes egységeik Irpinynél már közel voltak ahhoz, hogy bekerítsék őket"

. - tette hozzá.

AZ UKRÁN ERŐK HÉTFŐN VISSZAFOGLALTÁK A KIJEV MELLETTI IRPINY VÁROST.

Oroszország kedden azt állította, hogy csökkenti katonai jelenlétét Kijevben és Csernyihivben. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter állítólag azt mondta, hogy a kelet-ukrajnai Donyec-medence "felszabadítása" Moszkva elsődleges célja.

Semmiféle változás nem történik. Mindössze a prioritások eltolódásáról van szó - dél felé mozgatják az erőket .A harcok Kijev közelében maradnak, ahogy most is vannak. Semmi sem fog változni. Mindössze annyi változott, hogy a legfőbb prioritásuk már nem Kijev, hanem a déli donyecki és luhanszki régiók" - mondta Mark Savchuk, az Ukrajnai Önkéntes Újságírók Kezdeményezés (UVJI) kijevi koordinátora.