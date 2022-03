Kaotikusra sikerült a baloldal programismertetője, többször módosították az időpontokat, az előadók személyét, illetve a rendezvény címét is, míg végül azzal magyarázták a szervezők az anomáliát, hogy két különböző rendezvényt tartottak.

Azt elismerték, hogy maga a programismertető esemény csúszott, de ennek okáról nem esett szó. Minden valószínűség szerint azért késett Márki-Zay Péter programbemutatója több alkalommal is, mert súgógépről sem sikerült normálisan elmondania a szöveget.

Eredetileg csütörtök este 6 órára, a Mindenki Magyarországa Mozgalom szervezésében "közös kiállásra a kormányváltás ügy mellett" rendezvényre küldött szét sajtómeghívókat múlt pénteken az ellenzéki összefogás, az Egységben Magyarországért. A hvg.hu cikke szerint a regisztrációra buzdító meghívó alapján mások mellett Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, Lukácsi Katalin MMM-alelnök, Ungváry Krisztián történész, Szél Bernadett országgyűlési képviselő és persze Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt felszólalására lehetett számítani.

Szerda reggel újabb e-mailben tájékoztatott az Egységben Magyarországért sajtóosztálya, hogy az este 6 órakor kezdődő rendezvény valójában közös ellenzéki programbemutató. Azt írták: "A mai nap 18:00 órától Csak felfelé! - Az emelkedő Magyarország programja címmel programbemutatót tartunk."

Délután 1-kor Márki-Zay Péter Facebook-oldalán megjelent egy poszt, miszerint nem a korábban közölt 6 órától, hanem este 7 órától követhető élőben a programbemutató. Közben egy Facebook-eseményt is létrehoztak a programbemutatónak, szintén 7 órás kezdéssel, de itt már a felszólalók között Márki-Zay Pétert és Szabó Tímeát leszámítva nyoma sem volt a korábbi meghívóban közölt neveknek, ezzel szemben egy sor új felszólaló nevét közölték Hadházy Ákostól Arató Gergelyen át Z. Kárpát Dánielig.

Két perccel az eredeti 6 órás kezdés előtt újabb email jött az Egységben Magyarországért sajtóirodájától, miszerint "a korábban 18 órára tervezett programbemutató technikai okok miatt csúszik, de még a mai nap figyelemmel követhetik a korábban említett felületeken." A Facebook-esemény időpontja közben továbbra is 7 óra maradt. Ehhez képest nem sokkal 6 óra után Szél Bernadett Facebook-oldalán elindult egy élő videó a rendezvényről, rajta az eredeti meghívóban írt első felszólalóval, Jeszenszky Gézával.

Közben fél 7 után jött a következő levél, miszerint "A Csak felfelé! - Az emelkedő Magyarország programja címmel tartandó programbemutatót 20 órától követhetik figyelemmel". Márki-Zay Péter oldalán is csak egy, a már az este 8 órás kezdésre módosított poszt volt látható.

A követhetetlen szervezés és a késés valódi oka információink szerint az volt, hogy Márki-Zay Péter a rendezvényen képtelen volt normálisan elmondani a szöveget, ezért utólag kénytelenek voltak megvágni az előadását. Tehát a látszat ellenére nem élő sajtóesemény volt, a felvételekből egyértelműen kiderül, hogy négy súgógép is segítette a baloldal kormányfőjelöltjét a teremben. A közönség tetszésnyilvánítását is gép irányította, vélhetően ezért tapsoltak többször is indokolatlanul a mondat közepén.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője így reagált a közösségi oldalán:

Márki-Zay imént ismertette a 2. Gyurcsány-tervet. Áprilisban állítsuk meg őket! Hajrá Magyarország!

Borítókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala