Márki-Zay Péter ismét azért támadta a kormányt, mert nem enged fegyvereket szállítani az ország területén az ukrajnai háborúba - írja az Origo. Emiatt a baloldal miniszterelnök-jelöltje árulónak titulálta Orbán Viktort a baloldali lista Záhonyban tartott kampányeseményén. Holott

a Magyarország területén történő fegyverszállítást tiltó döntés épp a magyarok védelméről szól, hiszen előfordulhat, hogy a szállítmányt támadás éri, ez pedig az emberek épségét is veszélyeztetné.

Arról nem is beszélve, hogy ebben a helyzetben számos más állam is meglehetősen óvatos, például a korábbi tervekkel ellentétben Nyugat-Európából sem érkezik Ukrajnába több tucatnyi vadászrepülő.

A VÉGLETEKIG KIÉLEZETT KONFLIKTUS RENDKÍVÜLI KÖRÜLTEKINTÉST IGÉNYEL A KÜLSŐ ORSZÁGOKTÓL.

Márki-Zay azt is a kormány szemére vetette, hogy néhány éve Oroszországnak lehetővé tette, hogy fegyvereket szállítson Szerbiába. Ám az nem összevethető az ukrajnai szituációval, egyrészt azért, mert 2019-ben nem volt háborús helyzet. Ezt még Soros blogja, a 444-hu is el kellett ismerje: „Azok a fegyverek nem háborús zónába, hanem Szerbiába mentek, ahol egy katonai bázis épült éppen Nis közelében, orosz részvétellel". Ráadásul az oroszok akkor nem szárazföldön szállították a fegyvereket, hanem egy polgári teherszállító repülőgéppel, így a magyar kormánynak nem is állt módjában megtiltani a szállítást, mert nem kellett hozzá engedély. Érdemes megjegyezni, hogy bár Gyurcsány jelöltje a kampányában „szeretetországot" vizionált, mégis jórészt gyűlöletkeltő megnyilvánulások tapasztalhatók tőle.

A JELENLEGI HÁBORÚS HELYZETBEN EZEK A SZERENCSÉTLEN, VAGY ÉPPEN ROSSZINDULATÚ KIROHANÁSOK NÖVELHETIK ANNAK ESÉLYÉT, HOGY MAGYARORSZÁG BELESODRÓDJON A SZOMSZÉDUNKBAN ZAJLÓ FEGYVERES KONFLIKTUSBA.

Emlékezetes: Márki-Zay egyebek mellett a kárpátaljai magyaroknak is nekitámadt, amikor oroszbarátnak nevezte őket, s azt állította, hogy csak azért „kell" Magyarországra jönniük, hogy a Fidesz-KDNP-re szavazzanak a választáson. Arra pedig még a legnagyobb összeesküvés-hívők is csettintenének, hogy azt hangoztatta: Orbán Viktor egyszemélyben (!) tehet a háború kirobbanásáról, s hogy az orosz elnökkel folytatott megbeszélésen részt vett annak előkészítésében.