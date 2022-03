A BKV vezérigazgatója is jelen volt, amikor Baja Ferenc 30 millió forintos vesztegetési pénzt vett a közlekedési társaság egy közbeszerzése kapcsán – jelentette ki Budai Gyula. A Fidesz országgyűlési képviselője arról is beszámolt a Facebook-oldalán, hogy az egykori MSZP-s miniszter Karácsony Gergely megbízásából kérte az említett összeget. Egy gyanúsítotti vallomás szerint Molnár Zsolt, szocialista parlamenti képviselő pedig 40 milliót tehetett el - írja a Magyar Nemzet.

Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója tudott arról, hogy Baja Ferenc volt MSZP-s miniszter Karácsony Gergely főpolgármesterre hivatkozva kért 30 millió forintot Fuzik Zsolttól. Ez a maffia baloldal! – jelentette ki Budai Gyula a Facebook-oldalán. Mint a Fidesz országgyűlési képviselője fogalmazott, Bolla jelen volt azon a találkozón, amikor Fuzik először találkozott Baja Ferenccel. Tudomása szerint Baja Karácsony Gergely megbízásából tárgyalt Fuzik Zsolttal a BKV-SYS IT közötti szerződés fennmaradásáról.

A költségvetési csalással gyanúsított Fuzik Zsolt – aki a hatóságok szerint a társaival együtt összesen 19 milliárd forint értékben állított ki fiktív számlákat – 2021 őszén vádalkut kötött a nyomozókkal és több általa ismert, politikusokat érintő bűncselekményről is beszámolt. Az afféle intézői szerepkört betöltő férfi – akire a vesztegetési pénzek átadását is bízták – vállalta a hazugságvizsgálatot, a poligráf szerint igazat mondott, amikor a vesztegetésekről vallott. A SYS IT 2019 nyarán nyert el egy jelentős közbeszerzést, amely alapján két éven át milliárdokért működtethették a BKV informatikai rendszereit. Fuzik gyanúsítotti vallomása szerint ebben az ügyben bukkant fel Baja Ferenc és Molnár Zsolt MSZP-s parlamenti képviselő, akik a pályázat beadása előtt keresték fel a SYS IT-t azzal, hogy „nem támadják meg a szerződést” ha fizetnek nekik.

Molnár 40 millió forintot kérhetett, Baja pedig 30-at, és a megállapodás szerint a „díj” két évre szólt. Utóbbi az első részletet 2019-ben, a Lánchíd 19 Hotel ( Lánchíd u.19-21) előtti parkban vehette át, Molnár Zsolt pedig a Budapest, V. kerületi Olimpiai Parkban tehette el a 40 millió forint kenőpénzt tartalmazó táskát.

Fuzik a vallomásában megemlítette, hogy egy másik, zuglói vesztegetési ügyről is tudomása van. Amint a Magyar Nemzet beszámolt róla, a SYS IT alá tartozó egyik cég nyerte el a parkolásüzemeltetési feladatokat az akkor Karácsony Gergely által irányított kerületben. Fuzik vallomása szerint 2017 és 2019 között minimum 250 millió forintot, a profit felét két MSZP-s politikusnak adta át. Tóth Csabának, a választókerület szocialista országgyűlési képviselőjének, valamint Horváth Csabának, az MSZP akkori fővárosi képviselőjének, aki 2019 óta Zugló polgármestere. Az üggyel összefüggésben a minap az ügyészség kezdeményezte Tóth Csaba mentelmi jogának a felfüggesztését.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (j) és Horváth Csaba (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Zugló polgármestere a Zuglói Egészségügyi Szolgálat új diagnosztikai centrumának átadási ünnepségén a XIV. kerületi Örs vezér téren 2020. március 4-én.