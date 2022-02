Bánki Erik, a Fidesz frakcióvezető-helyettese pénteki, MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában kiemelte: a baloldal gazdasági programját a Gyurcsány-Bajnai-kormány szakemberei írják, és miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter ugyanazokról a gazdaságpolitikai intézkedésekről beszél. Sőt, Márki-Zay Péter ezt „még meg is toldja” azzal, hogy szerinte nincs szükség minimálbérre, rezsicsökkentésre és magánosítani kellene az egészségügyet.

Hozzátette: a baloldal 2008-2009-ben, válság idején adót emelt, bért csökkentett, több százezer ember vesztette el a munkáját. Elvették a közszférában dolgozók 13. havi bérét és a 13. havi nyugdíjat, és elvettek egyhavi bért a pedagógusoktól és az egészségügyi dolgozóktól is.

Ezzel szemben a Fidesz-KDNP kormányzása alatt átfogó béremelések zajlottak. A tavalyi döntések következtében nagyon komoly béremelés következik a közszférában is, magasabb fizetést kapnak az ápolók, az orvosok, a rendőrök, a katonák, a pedagógusok, a szociális, illetve a kulturális szférában dolgozók, és az elmúlt négy évben a versenyszférában dolgozók bére is több mint 10 százalékkal nőtt évente, még a koronavírus-világjárvány idején is – ismertette Bánki Erik.

Hozzátette, a kormány sikeres gazdaságpolitikájának köszönhető, hogy a társadalom széles rétegeit érintő béremelésre, a gyermeket nevelő szülők részére családi adóvisszatérítések kifizetésére, a nyugdíjasoknak pedig a 13. havi nyugdíj visszaadására nyílik lehetőség 2022 februárjában.

Bánki Erik kitért arra is: a baloldali kormányok 2002 és 2010 között 50 ezer forintról 71 500 forintra emelték a minimálbért, ami 21 500 forintos emelés. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP-kormány idején 2010 óta 71 500 forintról 200 ezer forintra emelkedett a minimálbér, ami 128 ezer forintos növekedést jelent, hatszor akkora emelést, mint a baloldali kormányoké.

Amíg ők beszélnek arról, hogy fontos számukra az emberek életvitele, életkörülményei,

addig mi folyamatosan adót csökkentünk, bért emelünk és megteszünk mindent annak érdekében, hogy a Magyarországon élő és dolgozó emberek egyre jobb életkörülmények között, egyre magasabb életszínvonalon éljenek

– fogalmazott.

Hozzátette: az április 3-i választás kérdése, hogy a jelenlegi kormány folytassa-e sikeres gazdaságpolitikáját, amelynek béremelés és adócsökkentés az eredménye, vagy „térjen vissza a baloldal elhibázott gazdaságpolitikája bércsökkentésekkel és adóemelésekkel”.

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje (k) és az ellenzék közös képviselőjelöltjei az ellenzéki pártok Egységben a szabad Magyarországért! címmel tartott megemlékezésén, az Andrássy úton az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt