Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kedd kora délután újabb közös közleménnyel jelentkezett, amelyben ismertették, hogy milyen szankciókra számíthat Oroszország Ukrajna területi integritásának megsértése miatt – írja a Magyar Nemzet. Az EU vezető intézményei már hétfő este elítélték Vlagyimir Putyin orosz elnök a kelet-ukrajnai szeparatista köztársaságok elismeréséről szóló döntését, s egyúttal mielőbbi szankciókat ígértek. Az uniós külügyminiszterek ma délután Párizsban tartanak rendkívüli informális ülést, ahol pecsétet üthetnek a büntetőintézkedésekre.

Von der Leyen és Michel bejelentése szerint az EU szankciói

azokat is érintik, akik részt vettek a jogszerűtlen döntés meghozatalában

célba veszik azokat a bankokat, amelyek az orosz katonai és egyéb tevékenységet finanszírozzák a szóban forgó területeken

célozzák az orosz állam és kormány azon képességét, hogy hozzáférjen az uniós tőke-, pénzügyi- és szolgáltatási piachoz

a szeparatista területekkel folytatott uniós kereskedelmét érintik, hogy az illegális és agresszív cselekményeknek gazdasági következményei legyenek a felelősökre nézve

Mint azt a közleményben írták, mindkét EU-elnök üdvözli a tagállamok egységét és eltökéltségét, amit az orosz illegális tettek után mutattak. – Az unió teljes szolidaritást vállal Ukrajnával és egységesen támogatja a szuverenitását és területi integritását – szögezték le újra.

Korábban a Reuters hírügynökség szellőztette meg, hogy az unió többek között az orosz állampapírok kereskedésének tiltását, valamint az orosz alsóház, a duma több száz képviselőjének szankcionálását tervezi.

Előzetes szakértői vélemények szerint a beharangozott szankciós csomag szigorúbb a vártnál, és teljesíti a bizottsági elnök azon korábbi ígéretét, hogy készek levágni Oroszországot a nemzetközi pénzügyi piacokról.

Kedden egyébként az Európai Bizottság további bejelentéseket is tett az orosz-ukrán helyzetet illetően. Mint azt brüsszeli tájékoztatójukon jelezték, továbbra is szorgalmazzák a diplomáciai csatornák fenntartását, de a hétfői események fényében szükség van a büntetőintézkedésekre. Tudatták azt is, hogy az uniós külügyminiszterek jól ismerik a csomag tartalmát, arról folyamatosak a tárgyalások nemzeti és uniós szinten is. A kedd délutáni párizsi egyeztetésen noha nem lesz ott személyesen mindegyik tárcavezető, és annak jellege is informális, az EU ettől még hivatalos döntést hozhat a szankciókról.

Előzetesen kommentálták a berlini kormány az Északi Áramlat–2 gázvezeték üzembe helyezésének leállításáról szóló bejelentését is: a brüsszeli testület szerint erről még hivatalos értesítést nem kaptak, ám a döntés várhatóan nem befolyásolja Európa energiabiztonságát, hiszen a vezetéken még nem érkezik földgáz.