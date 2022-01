Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Csak az oltással lehet védekezni

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején arról beszélt, hogy ha nincs is vége a járványnak, de ez nem jelenti azt, hogy ne kelljen védekezni. Az egyetlen védekezési eszköz az omikron variánssal szemben, az oltás - tette hozzá. A szülőket arra kérte, hogy fontolják meg a gyerekek beoltását. A gyengébb variáns nem jelenti azt, hogy véget ért volna a járvány - mondta a kormányfő. Januárban minden hétvégén van oltási akciónap, csütörtöktől szombatig - tette hozzá.

A háziorvosok is oltani fognak

A háziorvosok is fognak tartani oltónapokat hétvégén - mondta a kormányfő. Jelenleg több mint 2 millió Pfizer és 700 ezer Moderna van. Orbán Viktor köszönetet mondott minden hatóság munkájának, hogy az elmúlt hetekben sikeresen védekeztek.

Fontos szabályváltozások

Az omikron variáns lefolyása gyorsabb, ezért kellett több dolgon változtatni. A karantén hossza 7 napra csökken, és 5 nap után negatív teszttel ki lehet jönni a karanténból. Az iskolákban a karantén csak az oltatlanokra vonatkozik majd.

A védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá válik február 15-től - mondta a kormányfő.

A negyedik oltásról azt mondta, az orvossal való konzultáció után lehetséges a harmadik oltás után négy hónappal.

Biztonságban vagyunk

A kórházi kapacitásokról a miniszterelnök azt mondta, hogy büszkék lehetünk a kórházakban dolgozókra, a Nyugattal szemben is versenyképes munkát végeznek. 2611 ember van most kórházban koronavírussal, ennél lényegesen többen is voltak már kórházban, így most biztonságban vagyunk - mondta Orbán Viktor.

Válság idején nincsen normativitás a gazdaságban

Az élelmiszerárstopról azt mondta, hogy mindig azt kell figyelni, mikor érdemes az államnak beavatkoznia. Válság idején nincsen normativitás a gazdaságban, most európai inflációtól szenvedünk - tette hozzá. Orbán közölte, hogy az infláció negatív hatásaitól kell megvédeni az embereket, így célzottan lehet eredményt elérni. 2012 óta van rezsicsökkentés Magyarországon - tette hozzá.

Hatalmas szociális feszültséget okoz Nyugaton az elszabaduló energiaár.

Orbán Viktor: ilyen lépéseket alig, vagy sehol nem csináltak Európában

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a rezsicsökkentés miatt nem szabadultak el itthon az energiaárak. A benzinár esetében árstoppot sikerült bevezetni, és ez működik a valóságban is. A kamatstopról azt mondta, hogy arra azért volt szükség, hogy senki ne veszítse el az otthonát. Ilyen lépéseket alig, vagy sehol nem csináltak Európában - tette hozzá.

Szerbiában kiválasztottak öt olyan alapvető élelmiszert, ahol visszamentek egy korábbi időszak árszintjére.

Itthon az október 15-i szintre kell visszamenni, és ezekből az árukból kötelező tartani az áruházakban - hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Orbán: a baloldalra nem lehet számítani

Orbán Viktor közölte, 90 napra vezetik be az árstopot. Bízik benne, hogy 90 nap után csökkeni fog az infláció. Így ki lehet bekkelni a mostani inflációs időszakot.

Brüsszelben nem a józan ész, hanem kizárólag a piaci dogmák érvényesülnek.

A kormánynak sem csak piaci szempontokat kell képviselni - tette hozzá. Nem szabad, hogy egy kormány csak nézze a folyamatokat. A baloldali kritikák kapcsán kifejtette, hogy a baloldali pártok nem szavazták meg az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentését - tette hozzá.

Teljesen ésszerűtlen dolgokat mond a baloldal, és nem lehet rájuk számítani.

Brüsszeli támadások

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sokak szerint Brüsszelben van a legtöbb tudás, de ez nem így van.

Nagy különbség van egy francia középváros és egy magyar középváros között is, tehát a döntéseket helyben kell hozni.

A kormányfő természetesen újabb brüsszeli támadásokra számít, de meg fogjuk védeni magunkat.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, mielőtt interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2021. október 1-jén.