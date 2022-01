Ha a baloldalon múlt volna, a január elsején életbe lépő intézkedések nem lennének, mert ők nem szavazták meg azokat a parlamentben - jelentette ki szombati, az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában a Fidesz kommunikációs igazgatója boldog új évet kívánva minden magyar állampolgárnak.

Hollik István felhívta a figyelmet arra, hogy a családokat és vállalkozásokat segítő intézkedések nem léphettek volna életbe, ha a baloldalon múlt volna, mivel ők egyik intézkedést sem támogatták.

Nem szavazták meg a parlamentben a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességét, az idei költségvetést, a 13. havi nyugdíj visszavezetését és a családi adóvisszatérítést sem és nemet mondtak a vállalkozások számára fontos adócsökkentésekre is - tette hozzá.

Hollik István jelezte: növekedési pályára tudta állítani a magyar gazdaságot a kormány. Bár a baloldal korábban mindig megszorításokkal kezelte a válságot, pluszterheket rakva az emberek vállára, a kormány más utat választott. Hangsúlyozta: a Fidesz és a KDNP a magyar emberek mellett áll a nehéz időkben is, ezért úgy döntöttek, hogy a válság idején plusz támogatásokat adnak az embereknek és a vállalkozásoknak.

Ennek érdekében január elsejétől Európában egyedülálló módon nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alattiaknak. Az időseket nyugdíjprémiummal segíti a kormány és visszaépítik a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, az idén először a teljes összegét meg is kapják az arra jogosultak.

Közölte: a gyermekes szülőknek járó támogatásokat megőrzi a kormány, sőt februárban családi adóvisszatérítést is kapnak a gyermeket nevelők. Emellett januárban jelentős mértékben emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, továbbá béremelést kapnak az ápolók, orvosok, rendőrök, katonák, pedagógusok, valamint a szociális és kulturális ágazatban dolgozók is - sorolta az intézkedéseket.

A vállalkozások megsegítése érdekében mintegy 750 milliárd forintos adócsökkentési intézkedést is megszavazott a parlament, amely csökkenti a vállalkozások adóterheit - emelte ki.

Hollik István úgy fogalmazott: a baloldali politikusok kijelentései alapján látszik, hogy ha kormányra kerülnének, akkor Brüsszel akarata szerint megint a multik oldalára állnának. Eltörölnék a rezsicsökkentést, a minimálbért és a 13. havi nyugdíjat is. Emellett beengednék a bevándorlókat és teret adnának az LMBTQ-propagandának.

A nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója világossá tette, hogy a Fidesz-KDNP álláspontja 2022-ben is változatlan: továbbra is segítik a magyar embereket, ezért nemet mondanak az illegális bevándorlásra, megvédik a gyermekeket az LMBTO-propagandától és megőrzik a rezsicsökkentést.

A gyermekeink védelméről Európában először Magyarországon kérik ki az emberek véleményét egy népszavazáson - hangsúlyozta Hollik István.

Arról is beszélt: 2022-ben Magyarország egy fontos döntés előtt áll, a kérdés az, hogy "megyünk-e tovább előre azon a közösen megkezdett úton, amelyen elindultunk, vagy visszatérünk a 2010 előtti kudarcos korszakhoz, a múlthoz". A baloldal ugyanis nem változott semmit, most is ugyanazok akarnak visszatérni a hatalomba, akik egyszer már a csőd szélére sodorták az országot - mondta.

"Ne hagyjuk nekik idén sem, hogy ezt megtegyék, hiszen Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra" - fogalmazott Hollik István.

Beszélt arról is, hogy az elmúlt év nem volt könnyű, a koronavírus-járvány harmadik és negyedik hulláma több nehézséget is okozott 2021-ben. Ennek ellenére Magyarország továbbra is stabil alapokon áll és a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a járvány ellen hatékonyan tudjon védekezni az ország - emelte ki.

A védekezés egyik legfontosabb eszközének az oltást nevezve rámutatott: Európában elsőként Magyarországon tették lehetővé a harmadik vakcina felvételét, amellyel már több mint 3,2 millió ember élt. Tudjuk, hogy az oltás a megoldás - fogalmazott és arra kért mindenkit, hogy 2022-ben is vegyék fel minél többen a harmadik adagot.

Borítókép: Hollik István KDNP-s képviselő felszólal a 2022-es költségvetési törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. május 19-én.