Hiába kérte, nem lesz saját frakciója Márki-Zay Péternek, mert Gyurcsány Ferenc nem engedi – derült ki az ATV Egyenes beszéd című műsorából. Ezzel újra bebizonyosodott, hogy a baloldalon a DK elnöke a főnök, így nem a közös miniszterelnök-jelölt, hanem ő állítja össze a listát. Mindeközben kiderült az is, hogy új sajtófőnöke nem engedi Márki-Zaynak, hogy a neki felett kérdésekre válaszoljon - írja a Magyar Nemzet.

Elengedte a hetedik frakció ötletét – ismerte el az ATV-ben Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök-jelöltje korábban azt mondta, ragaszkodik hozzá, hogy neki is legyen saját képviselőcsoportja, így az emberei is legyenek ott a közös listán, de Gyurcsány Ferenc ezt nem engedte. Hódmezővásárhely polgármestere szerint a baloldali pártok fele nem akarta a hetedik frakciót, ezt már jelezték neki „emelt hangon” és hivatalosan is – arra azonban nem tért ki, hogy ez pontosan mit jelent.

Az ATV-s szereplése után a Telex is megkereste Márki-Zayt, aki a portálnak megerősítette: reméli, hogy a pártok meggondolják magukat, „de az biztos, hogy részemről ezen sem fog múlni az ellenzéki egység”. Ezzel újra bebizonyosodott, hogy a baloldalon Gyurcsány a főnök, így a közös listát is ő állítja össze.

Márki-Zay egyébként korábban is kénytelen volt beismerni, hogy miniszterelnök-jelöltként semmi ráhatása nincsen a baloldal közös listájára. Már tavaly, a második előválasztási vita alkalmával is elszólta magát, amikor arról kérdezték, hogy annak összeállításakor lesz-e bármilyen női kvóta.

Hát, nálunk nincsen női kvóta ugyan, erről nem beszéltünk. A listát sem mi állítjuk össze

– válaszolta hebegve-habogva. A műsorvezető ekkor megpróbált mentőövet dobni neki és újra feltette a kérdést.

Nincsen. Nem én vagyok, bocsánat, a listát nem én állítom össze

– ismételte meg Márki-Zay. Hódmezővásárhely polgármestere decemberen is arról panaszkodott a Szabad Európának, hogy a baloldali pártok negligálták kérését, és olyanokat is szerepeltetnek a listán, akiket ő nem szeretett volna ott látni.

– A pártok azt ígérték, hogy figyelembe veszik a kéréseimet. Én elmondtam, de – amint látszik – nem mindig vették figyelembe. Néha felhívtak, megnyugtattak, hogy ez és ez sikerült, az nem került rá, mondom, szuper. Aztán meg más neveket látok, hogy rajta vannak

– panaszkodott Márki-Zay, aki nem akarta megnevezni, hogy kikre gondol, csupán annyit jegyzett meg, hogy „nagyon sok nevet tudnék mondani”.

Márki-Zay Péter egyébként maga ismerte el kedden, hogy egyértelműen Gyurcsány Ferenc a főnök a baloldalon, az ő akarata érvényesül valamennyi kérdésben. Amikor ugyanis a Pesti TV riportere megkérdezte tőle, nem tart-e attól, hogy a DK elnöke leváltja őt egy adott pillanatban, Hódmezővásárhely polgármestere azt mondta: „Le tud váltani biztosan”. – Akkor mégiscsak ő mondja meg, hogy ki a kapitány? – faggatta tovább a riporter, mire Márki-Zay kijelentette: „Azt, hogy ki a kapitány, azt ő mondja meg”.