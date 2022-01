Mint arról a Metropol már beszámolt, életveszélyes állapotban van a népligeti felüljáró. A híd alja és oldala is több helyen meg van repedve, és táblák hívják fel a figyelmet az omlásveszélyre. Január elejétől a hidat lezárták a buszok és minden 12 tonnánál nehezebb jármű elől, a biztonságos használat érdekében. Ez a döntés az Üllői úton közlekedő 100E reptéri buszt is érinti, aminek ezért kerülnie kell a Népligeten át, így a menetideje is megnőtt - számol be róla a lap.

Borzalmas állapotban van a felüljáró

„A hídvizsgálati jelentés szerint a népligeti felüljáró használata teljesen biztonságos az ott közlekedő forgalom számára” – erről korábban a Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatta a Világgazdaságot. A lapnak adott válaszból ugyanakkor kiderült, hogy a népligeti felüljáró rendkívül rossz állapotban van, ami azt jelenti, hogy jelentősek a korróziós károk. „A műszakilag rossz állapot felhívja a figyelmet arra, hogy rövid időn belül komolyabb beavatkozásokra lesz szükség annak érdekében, hogy a hídon továbbra is biztonságosan lehessen közlekedni” – írta a BKK.

Rémisztő állapotban van a felüljáró – Fotó: Metropol/NZ Forrás: Nagy Zoltan

Egyelőre nem történik semmi

A Metropol megpróbálta megtudni, mennyi az a „rövidebb idő”, és milyen „komolyabb beavatkozásokra” van szükség, de a BKK válaszából kiderült: a belátható közeljövőben egyelőre semmilyen!

„2022. év során a hídgerendák célvizsgálatával, valamint további szükséges egyéb vizsgálatokkal tervezzük megállapítani a híd pontos műszaki állapotát. A szükséges beavatkozások fajtáját, mértékét és időigényét csak a vizsgálatok eredményének ismeretében lehet meghatározni” – írták a Metropolnak.

Évek óta készen vannak a felújítási tervek

A legjobb megoldás a felújítás lenne. Korábbi lapinformációk szerint a BKK már 2014-ben közölte, hogy a rekonstrukció szerepel a hídfelújítási programjában. A tervek megvannak, mégsem történt semmi azóta sem. Egy ideig arra hivatkoztak, hogy a 3-as metró felújítása miatt nem kezdenek bele, de ezen a szakaszon 2020 októbere óta kész a metrófelújítás, mégsem történik semmi. A felüljáró pedig pusztul tovább.

Az is lehet, hogy a várakozás miatt menthetetlenné válik a felüljáró – Fotó: Metropol/NZ Forrás: Nagy Zoltan

Lehet, hogy muszáj lesz lebontani?

Ha a totojázás miatt kiderül, hogy a felüljáró már menthetetlen, az is megtörténhet, hogy muszáj lesz elbontani. A felüljáró lezárása mellett a teljes lebontás lehetősége is szóba került, derült ki korábban a Világgazdaság cikkéből.

Brutális dugók jöhetnek: napi 16 ezer jármű mehet másfelé

Ha a városvezetés lezárná a népligeti felüljárót, borzasztó dugókra kell majd számítani, a városban fokozódhat a közlekedési káosz. A Metropol munkatársa megszámolta, a reggeli forgalom idején 5 perc alatt 115 autó hajtott át a felüljárón. Ez 1 óra alatt csaknem 1400, 12 óra alatt pedig több mint 16 ezer járművet jelent. Ha lebontanák a felüljárót, ez a rengeteg autó mind a Könyves Kálmán körút–Hungária körút körgyűrűjén tenne kerülőt, ami brutális torlódásokhoz vezetne.

Újabb dugóktól tartanak a budapestiek

A lap kíváncsi volt, hogy mit gondolnak a helyi lakók a népligeti felüljáró lebontásáról.

Balázs: Szoktam autóval járni, de általában elkerülöm a hidat, ha tehetem. Így is eléggé zsúfolt, mert a lámpák nagyon megfogják a forgalmat. Hátrányosan fog érinteni mindenkit, ha lebontják.

Géza: Biztos marha nagy dugók lesznek. Amúgy is ráfér a felújítás, mert csak rá kell nézni. Mindig, amikor eljövök mellette, arra gondolok, hogy vajon nem fog ez leszakadni? 15 perc-fél óra plusszal mindenkinek számolnia kell, ha megszűnik a híd.

Dezső: Nem lesznek dugók. Valószínűleg megszervezik a sávátváltást, és minden mást is. Ügyes gyerekek vannak itt.

Edit: Ha lebontják, akkor itt nagyon gáz lesz a helyzet. Rengetegen jönnek erre a külső kerületekből és vidékről. Szerintem a dugók miatt 10-20 perces fennakadás biztos lesz.

Lenne más megoldás is – ha a főváros nem hátráltatná

A kormány segítségként fel akarja építeni a tehermentesítő Galvani-hidat, de sajnos Karácsony Gergelyék ezt évek óta hátráltatják. Hol azt mondják, nem is kell, hol azt, hogy más nyomvonalra – pedig már idén indulhatna az építkezés, és napi 50 ezer autót le lehetne venni a belvárosi hidakról. Nem beszélve arról, hogy egyéb forgalomcsillapító megoldásokat is lehetővé tenne, mint például a Pesti alsó rakpart lezárása, de a Rákóczi hidat is tehermentesítené.