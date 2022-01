Márki korábban még azt mondta, ragaszkodik ahhoz, hogy neki is legyen egy saját – hetedik – frakciója, most meg már azt, nem is ragaszkodik ehhez annyira, simán elengedi. Közben azért könyörög, hogy egyre felháborítóbb nyilatkozatai miatt ne bántsák – írja az Origo.

Már nem ragaszkodik a saját frakcióhoz, szívesen elengedi az ötletet

– mindezt a Gyurcsány Ferenc előtt teljesen meghunyászkodó Márki-Zay Péter nyilatkozta előbb az ATV-nek, majd a Gyurcsány Ferenc által kézivezérléssel irányított Telexnek, a régi indexesek blogjának.

Gyurcsány és vazallusa, Jakab utasította helyre Márkit

Ezen viszont Márki-Zay Péter nem nagyon lepődhet meg Gyurcsány Ferenc korábbi megszólalásai és a Gyurcsány legközelebbi vazallusává váló Jakab Péter korábbi interjúja után. A Jobbik elnökének nyilatkozata önmagában is elég lenne ahhoz, hogy ne jöjjön létre a Márki-Zay-frakció, hiszen annak megalapításáról csak konszenzussal dönthetne a hat párt. De Jakab, persze, nem saját akaratából cselekszik, Gyurcsány utasítását hajtja végre.

Gyurcsány Ferenc pedig hétfőn leszögezte: hat (és nem hét) baloldali párt indul közös listán áprilisban, Márki-Zay Péter ezt vezetheti, ha engedelmeskedik. „Vagy a hat ellenzéki párt győz, vagy a Fidesz" – mondta a DK elnöke. Az előbb bemutatott fejlemények világosan mutatják, hogy a baloldalon továbbra is egyértelműen Gyurcsány Ferenc irányít mindent. Ezt pedig maga Márki-Zay is megerősítette az alábbi videóban.

Márki-Zay Pétert a Pesti TV riportere, Bohár Dániel kérdezte Gyurcsány Ferencről. A miniszterelnök-jelölt arról beszélt, hogy bár nem tart tőle, de biztosan le tudja őt váltani a Demokratikus Koalíció elnöke.

Azt, hogy ki a kapitány, azt ő mondja meg – válaszolta a riporter azon kérdésére, hogy a DK-elnök mondja-e meg, ki a főnök a baloldalon.

Márki-Zay egyértelműen meghunyászkodott Gyurcsány előtt. Nemcsak a frakció ötletét engedte el, hanem saját szavaival is megerősítette, hogy a DK elnöke a baloldal vezére.

Nagy tervek, nagy bukás

Márki-Zay Péter az előválasztási győzelme után állt elő az ötlettel, hogy szeretne egy hetedik frakciót, sőt, azóta már az is felmerült, hogy pártot is alapítana. Valójában azonban a Pálinkás József és Gémesi György nevével fémjelzett, már bejegyzett pártokra épített volna.

A pártok ezt követően sunnyogtak, és hetekig nem nyilatkoztak semmit a hetedik frakció ötletéről. Ráadásul októberben még arról volt szó, hogy a baloldali erők az év végéig összeállítják a közös lista névsorát, azonban ez a mai napig nem történt meg.

Gyurcsány irányít mindent

Az, hogy Gyurcsány irányít a baloldalon, az már évek óta teljesen világos volt sokak előtt, de azzal, hogy Márki-Zay Péter is megerősítette, hogy Gyurcsány a főnök, azt jelenti, hogy ezt már tagadni sem meri és tudja.

Gyurcsány újbóli teljes hatalomátvétele a baloldalon 2019-hez köthető. Az akkori uniós választáson dőlt el, hogy a DK lett a legerősebb párt, majd pedig az önkormányzati választások után alig fél évvel a fővárosi közgyűlésben lévő erőviszonyok a DK irányába billentek. 2020 februárjában két MSZP-s kerületi polgármester is átlépett a DK-ba (Kiss László III. kerületi, Szaniszló Sándor XVIII. kerületi) – ezzel a fővárosi közgyűlésben Gyurcsány Ferenc pártjának lett a legerősebb baloldali frakciója (DK 6, MSZP 5, Momentum 4, Párbeszéd 2 fő).

A DK befolyásának növekedése a baloldal által elnyert pozíciók kiosztásán is hamar megmutatkozott, hisz a legnagyobb porfólióval bíró főpolgármester-helyettesi székbe Gy. Németh Erzsébet került.

Főpolgármester-helyettes lett még az a Kiss Ambrus is, aki a Gyurcsány-kabinetek államtitkára és kabinetfőnöke volt.

A DK elnöke volt az első, aki a 2019-es, regionálisan mérsékelt részsikereket hozó koordinált együttműködés után felvetette az úgynevezett totális együttműködés forgatókönyvét, amely a 2022-es választásokra minden körzetben egy közös jelöltet, egy közös listát és egy miniszterelnök-jelöltet jelentett. 2020-ban még nem volt közös nevező az együttműködésről, a legnagyobb vita arról alakult ki, hogy egy vagy két listával kell-e 2022-re felállni, illetve abban sem értettek egyet, hogy miként válasszák ki a közös miniszterelnök-jelöltet.

Mindenki behódolt a baloldalon a DK elnökének

Gyurcsány Ferenc – egy 2020 tavaszi videómegosztásában – az „egy lista, egy miniszterelnök" elvéről beszélt, amire a Jobbik és a Momentum rögtön nemlegesen reagált. Alig telt el egy év, és 2021 elején már azt jelentette be a hat együttműködő párt, hogy a Gyurcsány Ferenc által szorgalmazott totális összefogást fogják követni, ehhez pedig előválasztást szerveznek. Összességében elmondható, hogy a DK a 2021-ben megtartott előválasztásnak nevezett előválogató kampányban a legerősebb pártként vett részt és ennek megfelelően folytatott háttértárgyalásokat – közölte korábban a XXI. Század Intézet.

Így a számos háttéralkuval megszervezett és lefolytatott baloldali előválasztásnak nevezett kampányesemény-sorozat végére előbb létrejött egy DK–Jobbik-paktum, majd pedig Gyurcsány Ferenc taktikájának köszönhetően a DK-nak lett a legtöbb egyéni képviselőjelöltje.

Gyurcsány Ferenc éppen pártja megalapításának tizedik évfordulójára tudta érvényesíteni hegemóniáját, amelyet az egész baloldal fölött gyakorol.

Mára egyértelműen bebizonyosodott, ami eleve nyilvánvaló volt: Márki-Zay Péter közös miniszterelnök-jelöltsége sem változtatott a 2020–21-re felállt erőviszonyokon, a hódmezővásárhelyi polgármester is csak Gyurcsány bábja.

Márki-Zayt most még attól is megfosztják, hogy akár egyetlen támogatója legyen a baloldali összefogás képviselői között,

így ha egyáltalán országgyűlési képviselő akar lenni, mindenben engedelmeskednie kell Gyurcsánynak.

