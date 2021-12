A lapnak a BKM Budapesti Közművek Nonprofit azt írta: "a BKM létrejötte óta dolgozói munkaviszony megszűnésére kizárólag a normál tevékenység részeként felmerülő természetes fluktuáció (nyugdíjazás, fegyelmi elbocsátás, munkavállalói felmondás, minőségi csere) formájában került sor néhány esetben."

Éppen ezt hívják „lopakodó elbocsátásoknak”: amikor nem pótolják a távozókat, nem töltik fel az üres státusokat

A BKM azt is írta, „...az FKF Nonprofit Zrt. menedzsmentje hozott – a főpolgármesteri bejelentéstől függetlenül, időben azt messze megelőzően – döntést

még 2020 október végén a létszám csökkentéséről.

17 fő munkaviszonya szűnt meg, amelyből összesen 4 fő dolgozott fizikai munkakörben. Ezzel szemben a valós szám ennél jóval magasabb lehet - derül ki a Metropol cikkeiből.

Az ünnepek előtt rúgták ki Karácsony Gergelyék a kétgyerekes férfit

Folyamatos a „ritkítás" a budapesti közműcégeknél a már nyár eleje óta bizonytalanságban tartott férfi szerint, aki a Metropolnak adott megrázó videóinterjújában elmondta:

a cégvezetők egyértelműen a fizikai dolgozókra utaznak.

A munka nélkül maradt férfit különösen felháborítja, hogy miközben az alkalmazottak sorra kerülnek az utcára, egyre hosszabb Karácsony Gergely tanácsadóinak a listája. Akik szinte egyáltalán nem járnak be dolgozni az egymillió körüli fizetésekért. Az erről szóló lista körbejár a fővárosi közműcégeknél.

Ráadásul néhány fővárosi vezető szinte provokálja a dolgozókat, amikor naponta váltogatott sokmilliós luxusórákat villantva jachtozik valahol a tengereken, hogy aztán dicsekedve kiposztolja az erről szóló képeket. Van olyan is közöttük, aki pofátlanul ráírta az ilyen képekre, hogy „HOME OFFICE".

A vezetőség a fizikai dolgozókon spórol

Mint a Metropol megírta, a város vezetése több száz embert tett utcára „lopakodó stílusban". Azaz ügyelnek arra, hogy ne tűnjön csoportos leépítésnek és ne menjen híre mindennek már a BKM létrehozásával egyidejűleg is.

A létszámleépítések sora:

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.: a koronavírus-járványra hivatkozva 90 embert bocsátottak el, ez a dolgozók 9 százaléka.

Bár a főváros 2024-ig saját hatáskörben tarthatta volna a budapesti kéményseprést, ők úgy határoztak, hogy május elsejével átadják a szolgáltatást a katasztrófavédelemnek. A cég 283 munkavállalójától vált meg.

Arról, hogy az FKF-nél folyamatosak a kirúgások, a Magyar Nemzet kezdett el cikkezni. Következő év februárjában újra a Magyar Nemzet szellőztette meg, hogy alig három hónap alatt több tucat dolgozójától vált meg az FKF.

A Főkert dolgozói a sajtóból tudták meg, hogy megszűnik a 154 éves cég, és szintén beolvasztják a közműholdingba.

A karácsonyi ünnepek előtt kirúgott kétgyerekes férfi elmondta a Metropolnak:

Nincs olyan nap, hogy ne jönnének hírek új kirúgásokról. Sorra rakják ki az embereket. Tucatszámra. Persze vigyáznak, hogy ne legyen egyszerre tíznél több (ami már csoportos leépítésnek minősül, így az bejelentésköteles), egyszerre csak hármat-négyet.

Azt mondja, a ksiembereket rúgják ki, miközben körbemegy egy lista Karácsony tanácsadóiról is. Mindenki látta a fizetést... Nagyon durva kommentek voltak. Vagy harmincan vannak ezen a listán. Alig lehet megszámolni. Itt alig van egymillió alatti fizetés. És azt mondják, ezek az emberek be se járnak dolgozni. Többen figyelik őket Facebookon, hogy mit csinálnak a főváros pénzén.

A nyilatkozó férfi szerint a munkásokat a legjobban Kálmán Olga bosszantja, aki folyamatosan mindenhonnan posztolgat. "Őt nem is látni a Városházán. Egész nap gyűlésekre jár, meg politizál. Látjuk a Facebookon mindennap, hol dumál... Közben a főváros fizeti. Havi egymillió, pontosan tudni. Sok embernek jó lenne ez a pénz. A híres modell, Mihalik Enikő férjéről is beszélnek. Őt sem látni soha a hivatalban. A pénzt azt zsebre teszi... A listán az van, hogy ő is elvisz egymilliót.(Mihalik Enikő férje Korányi Dávid, Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója és jó barátja. A pár kétlaki életet él, az Egyesült Államok és Magyarország között ingáznak – jegyzi meg a Metropol.).

