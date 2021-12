Megkongatta a vészharangot a Sorosblognak is hívott 444.hu, amely tegnap megszellőztette a baloldali pártok által megrendelt, ám nyilvánosságra nem hozott első közös közvélemény-kutatás eredményét. „A számok kijózanítók”, fogalmazott a portál, nem alaptalanul - jegyzi meg a Magyar Nemzet. A kutatás szerint ugyanis a teljes lakosságra nézve 46 százalékos a Fidesz-KDNP és csak 32 százalékos a baloldali összefogás listájának a támogatottsága. Másként fogalmazva: a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett összefogás a teljes lakosságon belül még egyharmados támogatottsággal sem bír. A Gyurcsány Ferenc által megálmodott közös listából nem kérő Mi Hazánk ugyanakkor öt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig négy százalékot kapna, azaz a két formáció lényegében elérte a parlamenti küszöböt. A kutatás szerint a megkérdezettek 12 százaléka nem szavazna vagy nem árulja el, hogy kit támogatna, ugyanakkor 52 százalékuk mondta azt, hogy a mostani kormány maradását szeretné, és csupán 43 százalék akarna kormányváltást.

Már csak reagálnak

Cikkében a 444.hu megjegyzi: tudomásuk szerint a kormánypárt saját, szintén nem a nyilvánosságnak szánt mérései is hasonló arányokat jeleztek az elmúlt hetekben. „A mérések alapján úgy tűnik, hogy az ellenzék nemcsak hogy lendületet vesztett az október közepe óta tartó passzivitással, de a Fidesz sikeresen át is vette a kezdeményezést, és növelni is tudta a táborát” – írta a Soros-közeli portál. Szerintük „Márki-Zay Péter ugyan továbbra is járja az országot, de az előválasztás második fordulója óta nem voltak képesek diktálni a tempót. Azóta alig fordult elő, hogy akár csak egy napra olyan téma foglalkoztassa a közvéleményt, amivel ők jöttek elő.”

Cikkükből kiderül az is, hogy mennyire teszetosza, működésképtelen az ország vezetésére ácsingózó baloldali összefogás. – Heten hétfélét gondolunk szinte mindenről azonkívül, hogy az Orbán-kormányt le kell váltanunk. Így elég nehéz dönteni bármiről – mondta a portálnak az egyik baloldali politikus. Mint a cikk fogalmaz, „olyannyira nehéz, hogy már három hete többen is tudni vélték, hogy napokon belül bemutatják az összellenzéki szövetség kampányban használatos nevét, illetve a kampányszíneit. Önálló embléma nem lesz, mert a szavazólapokra úgyis a pártok logóját lehet csak kitenni, így végül a közös jelképről lemondtak, de valamilyen név (demokraták? összefogás?) és dizájn készül, csak még nem sikerült dönteni róla.” Kunhalmi Ágnes az ATV Egyenes beszéd című műsorában megerősítette, hogy a kutatás az Iránytű Intézettől származik. Az MSZP társelnöke azonban azt is elmondta, hogy a kutatást sem ő, sem a pártelnöktársai nem látták. – Ezt felelőtlenség volt így, ilyen formában lehozni – fogalmazott a szocialista politikus.

Egyetértési pontokat támad

A baloldal számára lesújtó eredmény nem csoda annak tükrében, hogy közös miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter valamennyi nemzeti egyetértési pontnak nekirontott. Hódmezővásárhely polgármestere elsőként a rezsicsökkentést támadta meg, populizmusnak, néphülyítésnek, sőt egyenesen kommunistának nevezve a háztartások százezreit segítő intézkedést, amelynek eredményeképpen évente 300-400 ezer forinttal kell kevesebbet fizetnie egy átlagos magyar családnak az energiáért, a közszolgáltatásokért. Nem mellesleg Márki-Zay többek között sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak nevezte a rezsicsökkentés támogatóit. A benzinárak befagyasztásáról a baloldal miniszterelnök-jelöltje pedig kijelentette, hogy „végtelenül károsnak tartom, ha a piaci folyamatokba az állam felelőtlen módon akar beavatkozni”.

Noha a migránsválság kezdetén, 2015- ben egyetlen év alatt tízszer annyian haltak meg terrortámadásban, mint az azt megelőző három évben összesen, Márki-Zay 2018-as polgármesteri kampányában úgy fogalmazott, hogy „ez a migránskérdés, ez tökéletesen alkalmas hisztériakeltésre”. – A legnagyobb veszélyt én nem abban látom, hogy itt tömegével jönnének a migránsok, hál’ istennek, nem ismerek senkit, akit bántottak volna – jelentette ki. De Márki-Zay nemrég a közösségi oldalán közzétett videójában is azt fejtegette, hogy az Európai Unió „sajnos az integrációban nem jár az élen”, ezért szerinte Magyarország feladatának annak kellene lennie, hogy „egy befogadó, szeretetteljes társadalommá” váljon.

Se minimálbér, se gyermekvédelem

A baloldal miniszterelnök-jelöltje „borzasztónak” nevezve megtámadta a gyermekvédelmi törvényt is, közölve, hogy ha tehetné, eltörölné azt. Hangoztatta, hogy az LMBTQ-lobbi kiskorúakat célzó propagandáját nem tartja valós problémának, ezért szerinte a jogszabály gyűlöletkeltő. Kijelentette azt is, hogy „az általunk meghozott törvény még a fideszes aberrált politikusoktól is megvédi majd a gyerekeket”. Márki-Zay a napokban a minimálbérnek is nekirontott, mondván, „én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért se”. Szerinte ha a magyar kormány felemelné a minimálbért vagy drágábbá tenné a magyar munkaerőt, azzal nem jólétet, hanem végtelen nyomort teremtene. Közölte: reméli, hogy ha a baloldal kerül kormányra, nem fogják megemelni a kétszeresére a béreket és a nyugdíjakat.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Teknős Miklós)