Novák Katalin jelölésének az az üzenete, hogy Magyarország egy családbarát ország

– mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán a miniszter köztársasági elnökké jelölése kapcsán. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangsúlyozta: mivel Novák egyszerre sikeres családanya és sikeres politikus, személyében

a Fidesz az általa képviselt családpolitikát állítja a középpontba.

– Minden államfőnek van egy programja, Áder Jánosnál ez a víz és a környezetvédelem volt. Bár egyelőre nem tudjuk, Novák Kataliné vélhetően a családok támogatása lesz – mondta Kiszelly Zoltán.

Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője

mindig örül, ha a nők is vállalnak politikai szerepet, ez szerinte jót tesz a demokráciának,

bár azt is leszögezte, hogy nem híve semmilyen kvótás megoldásnak. – A különböző háttérbeszélgetéseken szerepeltek sokkal rosszabb jelöltek is, így összességében is pozitív, hogy Novák Katalin lett a befutó – fogalmazott a liberális elemző. Horn Gábor szerint nincs jelentősége annak, hogy milyen szakterületet képvisel a miniszter, mert egy köztársasági elnöknek nem ez a feladata. A Republikon Intézet vezetőjét az viszont zavarja, hogy „Novák Katalin a kormánypárt közvetlen politikai jelöltje, így nem gondolja, hogy a nemzet egészét tudja majd vagy egyáltalán akarja-e majd képviselni.” – Ezt azonban már megszokhattuk – utalt a korábbi köztársasági elnökökre Horn.

A kormányinfón hasonlóan vélekedett Novák Katalinról a Telex újságírója is, neki a miniszterelnök úgy válaszolt, hogy ha Göncz Árpád és Áder János képes volt felülemelkedni a pártpolitikai érdekeken köztársasági elnökként, akkor ugyanez sikerülhet Novák Katalinnak is.

Borítókép: Novák Katalin a zánkai Erzsébet Tábor adventi programsorozatán, fotó: MTI / Vasvári Tamás