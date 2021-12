Az Anonymus által most megküldött felvételen Gansperger Gyula mellett a baloldali üzletember bizalmasa, Bodnár Dezső, illetve a fővárosi ingatlanok – beleértve a Városházát is – iránt érdeklődő befektető hangja hallható.

Az egyeztetés résztvevői elmondják, hogy - a Fővárosi Önkormányzatnál semmiféle pozícióval nem rendelkező - Berki Zsolt a kulcsszereplője az úgynevezett „jutalékos rendszernek". Berkiről Gansperger és Bodnár is számtalan értékes információt oszt meg a befektetők részéről jelen lévő férfival. Érdemes a párbeszédet szó szerint idézni, hiszen a tartalmi elemeken túl a társalgás stílusa is lényeges a fővárosban uralkodó állapotok megértéséhez.

Gansperger: A faszi (vagyis Berki Zsolt) úgy mozgott az én pályázatom alatt, ott, a Fővárosi Vagyonkezelő Zrt.-ben, mintha ő lenne a vezérigazgató.

Befektető: Ez a Zsolt?

Gansperger: Igen. Tehát felhívta a pénzügyi vezető hölgyet, hogy adja ki az igazolást nekem, küldje el, mert a Gansperger úrnak szüksége van rá. És b...zdmeg, jött. (...) Van egy kis hölgy, (...) aki foglalkozik az ügyünkkel. Figyi, az naponta hívott, mi van. (...) Minden, amit akartam, mindenben segített.

Befektető: Ekkora ember ez a Berki Zsolt?

Gansperger: Hát most mit csináljak?

Befektető: Semmit.

Bodnár: Kapott egy ekkora felhatalmazást. Kapott egy ilyen mandátumot. Ennyi.

Gansperger: És mielőtt kiírták a pályázatot, én elolvastam a pályázati szöveget, és mondta a Zsolt: Jó lesz nekem? Mondtam: Jó. (...) Nem volt egy bonyolult dolog. (...) De akkor is. Lehetett volna beleírni, hogy csak cukrászdát építhetek rá, most mondtam valami hülyeséget. De nem volt semmi ilyen, érted.

Befektető: De ő a Zsolttal jó kapcsolatot ápol?

Bodnár: Olyannyira jó kapcsolatot ápol, hogy amikor vártunk a találkozásra, akkor a Barts Balázs maga jött ki a Zsolt elé.

Befektető: És kezet fogott vele...

Bodnár: Nem csakhogy kezet fogott vele, majdnem földig hajolt. Magyarul a Zsolt tenyeréből eszik. Én ezt láttam, mert én még hamarabb érkeztem oda.

Befektető: Valószínűleg többet adnak neki, mint a fizetése.

Gansperger: Amikor alá kellett írnom az adásvételi szerződést, akkor a Zsolttal kellett megbeszélnem, hogy mikor írjuk alá a szerződést. Nem a Barts-csal.

Befektető: Úristen.

Nem csoda a befektetők részéről jelen lévő férfi megrökönyödése, hiszen az elmondottakból tulajdonképpen az derül ki, hogy a hivatali pozíciók nélküli Berki Zsolt hatalma nagyobb, mint a fővárosi vagyonkezelő elnök-vezérigazgatójáé.

Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy az eddig nyilvánosságra került felvételekből, illetve a sajtóban már korábban megjelent hírekből mit lehet tudni Berki Zsoltról. Először is Berki Zsoltnak van egy Berki József nevű testvére, aki a néhai Kiss Péter szocialista miniszter közvetlen környezetében ténykedett. Éppen akkor, amikor Kiss Ambrus jelenlegi főpolgármester-helyettes a miniszter titkárságát vezette. Innen tehát a baloldali beágyazottság. Így került a Berki-család – Gansperger szavait idézve – a buliba. Az kiderült, hogy Berki Zsolt már évek óta tevőlegesen is részt vesz a főváros értékes ingatlanainak adásvételében. Tény az is, hogy Berki Zsolt cége a Northern Rock Kft. megbízási szerződést kötött a Városháza eladására a Beák és Társa Ingatlanközvetítő Kft-vel. A cég sokak számára azért lehet ismerős, mert ez a társaság értékesítette az MSZP egykori Köztársaság téri pártszékházát.

De térjünk vissza a szerkesztőségünkhöz reggel eljuttatott felvételhez. Az egyeztetés résztvevői ugyanis igen fontos információkat osztanak meg egymással arról, hogy a fővárosban valójában milyen körülmények között zajlanak a pályázati kiírások. A legjobb, ha ebben az esetben is szó szerint idézzük az elhangzottakat.

Gansperger: Majd beleszólhatunk, hogy milyen legyen így a pályázat. Hogyha a Zsolttal megállapodunk, akkor beleszólunk a pályázat kiírásába.

Befektető: De hogy?

Bodnár: Tehát az a lényeg, hogy (...) rátok lesz kiírva a pályázat, testreszabottan.

Befektető: Ez benne van az árban?

Bodnár: Ez benne van az árban. Ezt a Zsolttól tudom, ez nagyon-nagyon erőteljes és nagyon brutális, így fogalmazott, nagyon brutálisan arra lesz kiírva, akit ők akarnak.

Befektető: Komolyan? Ez jól hangzik.

Bodnár: Komolyan. Ez van benne. Ez is benne van.

De itt még nem értek véget a pályázati kiírással kapcsolatos műhelytitkok, hiszen a befektetőket képviselő férfi megemlít egy vélhetően szintén eladás előtt álló Rimaszombat úti ingatlant. A beszélgetés ezen része azért rendkívül fontos, mert megtudhatjuk, hogy mekkora is az egyeztetéseken csak jutalékként emlegetett pénz mértéke. Jobb, ha itt is szó szerint idézzük az elhangzottakat.

Befektető: De a Rimaszombat 2-ről nem beszéltünk, hogy most mennyi lenne az ára?!

Bodnár: Jelen pillanatban 5,2 milliárd forint. Így, ahogy van. De le tud menni 5 milliárdig.

Befektető: Igen?

Bodnár: És ki tudják írni úgy a pályázatot, hogy te tudd megvenni.

Befektető: Ugyanezzel a konstrukcióval?

Bodnár: Ugyanezzel a konstrukcióval.

Befektető: És az ár az mi? Nem tudod?

Bodnár: Hát jelen pillanatban 5,2.

Befektető: De úgy?!

Bodnár: Durván 8-10 százaléka a dolognak.

Befektető: Tehát minél nagyobb az izé, gondolom annál kisebb a százalék.

Bodnár: Tíz százalék az, amit szeretnének, megbeszélés kérdése, mert már túl nagy az összeg.

Gansperger Gyula és Berki Zsolt visszatérő szereplői a Városháza tervezett eladásáról szóló üzleti egyeztetéseknek, amelyeknek egyes részleteit az álarcos alak jóvoltából a közvélemény az elmúlt hetekben már megismerhette.

Berki Zsolt kilétéről fentebb már említést tettünk, de lényeges, hogy Gansperger Gyula személyéről is ejtsünk néhány szót. A baloldali üzletemberről Bajnai Gordon jellemzését érdemes felidézni, aki egy nemrég nyilvánosságra került felvételen arról beszélt, hogy kettőjük kapcsolata sokszor több mint a barátság, hiszen a volt harcostárssal együtt küzdöttek a barikádokon. Gansperger pedig egy másik felvételen éppen azt fejtegette, hogy Berki Zsoltot azt követően ismerte meg, hogy a Bajnai Gordon által támogatott Karácsony Gergelyt főpolgármesterré választották. Gansperger azt is elárulta, hogy egy XXII. kerületi telket korábban Berki közreműködésével szerzett meg a fővárostól, amiért több millió forintos „jutalékot" fizetett meg.

A Városháza-gate kirobbanása óta egyértelműen kiderült, bár Karácsonyék tagadták, volt szándék a több tízmilliárd forintot érő Városháza eladására, amellyel összefüggésben előrehaladott tárgyalások zajlottak. Ez év májusában volt olyan egyeztetés, amelyen a fővárosi vagyonkezelő vezetője is részt vett és részletesen beszámolt arról, miképpen szeretnék értékesíteni a 4,7 hektáros terület nagy részét. A tárgyalásokon elhangzott az is, hogy Berki Zsolt és Kiss Ambrus részesül a jutalékokból, ám Tordai Csaba „nem pénzezik", ellenben Karácsony Gergely jogi főtanácsadója „láttamoz" minden szerződést. Tordai és Kiss együttes feladata továbbá, hogy meghiúsítsák azokat a kísérleteket, amelyek megakasztanák az ingatlanügyeket. Tordairól egyébként azt is érdemes tudni, Bajnai Gordon államtitkára volt.

A nyilvánosságra került hangfelvételek nyomán a rendőrségre több feljelentés is érkezett, amelyek alapján befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen. A Mediworks Hírcentruma eközben úgy értesült, hogy a „jutalékos" rendszer működtetői komoly takarításba kezdtek, vagyis lázasan próbálják meg eltüntetni azokat a dokumentumokat, amelyek a visszaéléseket bizonyíthatnák.

A főváros vezetése egyébként szerdán – a Fidesz követelésére – döntött egy vizsgálóbizottság felállításáról, amely Karácsony szavai szerint olyan ügyet vizsgál, amely meg sem történt.