Egy gyűlésen az Egyesült Államokban, amit a kaliforniai tanárok egyesülete tartott, több felszólaló is konzervatív iskolaigazgatókat bírált, amiért nem megnehezítik a genderideológia terjesztését az iskolákban, és tippeket osztottak meg egymással, hogyan lehet úgy LMBTQ-klubokat létrehozni, hogy arról a szülők ne szerezzenek tudomást – írja a V4NA hírügynökség a nemrég nyilvánosságra került anyagok alapján.

A felszólaló pedagógusok saját bevallásuk szerint a hatodik osztályos gyerekeket célozták meg, akiket személyesen is meghívtak LMBTQ-klubokba, ahol az aktivista tanárok elkezdték felügyelni a diákok Google kereséseit, internetes tevékenységeit, és személyes beszélgetéseit, miközben eltitkolták a gyerekek szülei elől, hogy kik vesznek részt a csoport gyűlésein.

**BREAKING NEWS**: Teachers union speakers coach educators in surveilling student web searches, looking for middle school recruits for LGBTQ activist clubs.https://t.co/YCnCFjgccm — Abigail Shrier (@AbigailShrier) November 18, 2021

A gyűlésen az egyesület néhány tagja arról adott tanácsot a többi tanárnak, hogy miként lehet létrehozni LMBTQ-klubokat, és hogyan lehet különösen megragadni a középiskolás korú gyermekek figyelmét.

Egyikük arról is beszélt a többieknek, hogy mit kell tenni, ha a szülők tiltakoznak az ellen, hogy a 12 éves gyermekük egy LMBTQ-kluban legyen tag.

“Mivel hivatalosan nem létezünk, ezért nincs listánk a klubtagokról, nem vezetünk nyilvántartást. Sőt, nem is akarunk nyilvántartást vezetni, mert ha a szülők idegesen eljönnek hozzánk és kérdőre vonnak minket, akkor így mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk ki jár a csoportba. Tudjátok, soha sem akarjuk, hogy egy gyerek bajba kerüljön amiatt, hogy eljön az LMBTQ-gyűlésre” – mondta a tanár.

Egy másik középiskolai tanár, Kelly Baraki pedig arról beszélt, hogy miként változtatta meg az általa vezetett csoport nevét Gay Straight Alliance-ról (‘Melegek és heterók szövetsége’) Equity club-ra (‘Egyenlőség klub’) később pedig You Be You-ra, hogy távol tartsa a szülőket. Így a klub neve ugyanis nem utal egyértelműen arra, hogy egy LMBTQ-klubról van szó.

A két fent említett pedagógus még egy workshopot is vezetett a témában, aminek címe az volt, “Hogyan működtetünk egy Gay Straight Alliance klubbot konzervatív közösségekben”.

Baraki egy, a gyűlés után tartott workshopon arról számolt be hogyan környékezték meg a gyerekeket, akiket később meghívtak a csoportokba.

Elkezdtük beazonosítani a gyerekeket, megfigyeltük, hogy mit csinálnak a Google-on, amikor éppen nem iskolai feladatokat végeztek. Valahányszor követtük a gyerekek Google Drive-linkjeit, vagy bármi mást, akkor feljegyeztük azokat a dolgokat, amiket a csevegésben, e-mailben vagy bárhol máshol megosztanak egymással. Az iskolában hallott beszélgetéseket pedig arra használtuk fel, hogy személyesen hívjunk meg még több tanulót az LMBTQ-csoportba.

Az újonnan meghívott gyerekeket az alapján kezdték el megfigyelni, hogy kapcsolatban állnak-e régebbi klubtagokkal.

Miután ezek a kijelentések, és az eltitkolt csoportokról szóló beismerések nyilvánosságra kerültek a Spreckels Union iskolakörzet egy nyilatkozatot adott ki, amiben tisztázták, hogy ezekben az LMBTQ-csoportokban nem a tankerület, hanem a tanári egyesület nevében oktattak a pedagógusok, és a tankerület vezetése nem hatalmazott fel senkit arra, hogy bármilyen formában kövesse a gyerekeket.

Továbbá kijelentették, hogy “a cikkben szereplő megjegyzések között sok riasztó és aggasztó volt, és ezek a megjegyzések semmilyen formában nem tükrözik a tankerület politikáját”.

Az említett You Be You nevű diákklubot felfüggesztették, és szigorúbb szabályozásokat vezettek be a tankerületben, ami szerint “minden jövőbeli diákklubnak be kell nyújtania egy vázlatot minden olyan tevékenységről és anyagról, amelyet oktatni akarnak a tanárok. A tanulók által aláírt jelenléti íveket meg kell őrizni, a szülőknek pedig engedélyezni kell a gyermekek számára a részvételt”.

A nyilatkozatban hozzátették, “minden olyan prezentációt vagy összejövetelt, amely kényes témákat érint, ezentúl az államilag jóváhagyott normáknak és tanterveknek megfelelően, a kerületi adminisztráció felügyelete alatt készítenek el. Az érzékeny témájú anyagokat pedig megosztjuk a szülőkkel mielőtt bemutatnánk a tanulóknak”.

Az állásfoglalás továbbá megtiltotta, hogy a diákok bármilyen online nem a tanulmányokkal kapcsolatos tevékenységét figyelemmel kísérjék a pedagógusok.

“Az érintett tanárokkal kapcsolatban megfelelő személyzeti lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az ilyen esetek és megjegyzések ne ismétlődhessenek meg újra” – áll a nyilatkozatban.