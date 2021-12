A koronavírus-járvány negyedik hulláma abban különbözik az előző hullámoktól, hogy ezúttal van fegyverünk, ez pedig a védőoltás – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón a Magyar Nemzet tudósítása szerint. A politikus emlékeztetett: az oltottak közül száz emberből egy betegszik meg, azonban ő is csak enyhe tünetekkel vészeli át a fertőzést. Ugyanakkor – folytatta – a Pfizer is nyilvánosságra hozta azt a kutatását, hogy az oltások hatékonysága hat hónap után csökkenni kezd, hét-nyolc hónap után pedig radikálisan csökken, ezért mindenkinek azt javasoljuk, hogy vegye fel az emlékeztető, harmadik oltást is – húzta alá.