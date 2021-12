Online is elérhető az a nagy magyarországi tudományos kutatás (HUN-VE vizsgálat), amely a védőoltások hatásosságáról, eddigi eredményeiről számol be a járványtannal foglalkozó, tudományos körben elismert Clinical Microbiology and Infection angol nyelvű orvostudományi szakportálon – írta az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője.