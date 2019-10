Önjáró segít a mozgásukban korlátozottaknak Orosházán

Orosházán, a 19. és a 21. számú szavazókörökbe érkező mozgásukban korlátozottaknak a lépcső sem lehet akadály.

Így van ez már évek óta. A Táncsics gimnázium bejáratánál lévő, úgynevezett önjáró szerkezet segít az arra rászorulóknak.

Találkoztunk a közeli idősek otthonából átsétáló Zsarnovszki Pali bácsival, akinek semmi nem jelentett akadályt. A 92 éves, tájékozott orosházi választópolgár elárulta érdeklődésünkre, hogy készült erre a napra.

– Hiszem, hogy számít a véleményem, hogy szükség van az én meglátásomra. Mindig éltem a szavazati jogommal – tette hozzá. – Három éve élek az otthonban, itt van a szomszédban, közel is van, remek az idő, hát jöttem.

S hogy miként tájékozódott a kampány ideje alatt? Azt is elárulta. Otthonában régen, sok újságot járatott, szeretett tájékozott lenni. Most is olvas, olvasott, van rá lehetősége.