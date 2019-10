A jövőben is él a három ellenzéki párt együttműködése

A jövőben is együtt dolgozik az MSZP, az LMP és a Magyar Liberális Párt Békéscsabán – hangzott el egy pénteki sajtótájékoztatón.

Az önkormányzati választások békéscsabai eredményeiről és az ellenzéki szövetség jövőbeni együttműködéséről tartott sajtótájékoztatót a Magyar Szocialista Párt, az LMP és a Magyar Liberális Párt képviseletében Miklós Attila, Takács Péter és dr. Fülöp Zoltán pénteken délelőtt Munkácsy Mihály szobránál.

Elhangzott, a három pártból összeállt ellenzéki társulás a jövőben is folytatja a munkát, a működési formátumra még keresik a megfelelő megoldást. Programjaik között szerepel az egészségügy, oktatás, turisztika, az IC vonatok járata és az Alföldvíz kérdése is, amelyet közös erőkkel képviselnek majd a jövőben a közgyűlésen és azon kívül is.