A magyar női kézilabda-válogatott hosszabbításban 36-32-re elvesztette a Svédország elleni negyeddöntőt, így búcsúzik a párizsi olimpiától. A végig szoros meccsen szünetben a svédek egy góllal vezettek (15-16), a rendes játékidő végén 29-29 volt az állás. A hosszabbításra sajnos lefagyott Golovin Vlagyimir csapata, sima vereség lett a vége.

Böde-Bíró Blanka kapus és a svéd Linn Blohm

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az első percekben Böde-Bíró Blanka kottából olvasta a svéd lövéseket, nagy kár, hogy nem sikerült ezt kihasználni, a magyar támadójáték is akadozott. 6-6-ig fej-fej mellett haladt a két csapat, akkor a svédek elléptek két góllal. Golovin Vlagyimir időt kért, de ekkor még ez sem használt, a svédek előbb három góllal (7-10), majd néggyel is (9-13) vezettek. Ezután viszont új lendületet vett a magyar válogatott, Klujber Katrin mellé felzárkózott Vámos Petra is, feljöttünk egy gólra. Sőt, többször támadhattunk az egyenlítésért, de szünetben maradt a közte egy, 16-15-re vezettek a svédek – tudósított a Magyar Nemzet.

Vámos Petra (j) és a svéd Nina Koppang

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A második félidőben 18-18-nál sikerült először egalizálni, ami után egészen a hajráig nem is volt nagyobb a különbség egy gólnál. A 43. percben 22-22-re állt az állás. A magyar válogatott többször is emberelőnyben támadhatott, de sajnos, nem igazán tudott élni ezzel a lehetőséggel. Az utolsó tíz perc 25-25-ös döntetlenről kezdődött. Aztán az utolsó öt (27-27) és kettő is (28-28).

Füzi-Tóvizi Petra (b) és Kuczora Csenge (j), valamint a svéd Nina Koppang (k)

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

59:20-nál Golovin Vlagyimir időt kért. Vámos Petra vállalkozott betöréssel és betalált, 15 másodperccel a vége előtt 29-28-ra vezettünk. A svédek is időt kértek, Hagmanra jött ki a figura, Böde-Bíró Blanka sajnos nem látta az egyébként nem túl pontos lövést, amely így gól lett. 29-29 a vége, helyesebben a rendes játékidő, következett a hosszabbítás.

Mint utóbb kiderült, ez volt az elszalasztott nagy esély, ezt a támadást kellett volna kivédekezni.

Vlagyimir Golovin szövetségi kapitány (b)

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A ráadás első öt percében sajnos lefagyott a magyar válogatott, támadásban semmi sem sikerült, elhúztak két góllal a svédek (29-31). A folytatásban már négy is volt közte, a svédek végül 36-32-re nyertek.

Kézilabdában a férfiak után sajnos a nőknek is véget ért az olimpia.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán gratulált a magyar kézis lányok olimpiai teljesítményéhez: