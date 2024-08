– Ilyenkor nagyjából 2-3-szor annyi TV készüléket adunk el, mint amikor nincsenek olyan nagyszabású sportesemények, mint az olimpia vagy a foci EB – emelte ki.

Az áruházigazgató arról is beszélt, hogy tapasztalataik szerint a kisebb televíziókat egyre nagyobbakra cserélik. Hozzátette, hogy a vásárlók főleg a LED-es technológiájú készülékeket választják, illetve a felbontást tekintve már a 4K az irányadó, de 8K-s tévéket is egyre többen keresik. Fontos szempont továbbá, hogy internetes alkalmazásokat is lehessen rajtuk futtatni. Megjegyezte, hogy legtöbben 2-300 ezer forintot szánnak tévévásárlásra, de aki igazán jó készüléket akar magának, az ennél lényegesebben többet költ rá.

Megkérdeztük a csabaikat, ők mennyire követik az olimpiát

Tapasztalataink szerint sokan nézik Békéscsabán is a világ egyik legnagyobb sporteseményét, azonban többen időhiány miatt csak az eredményeket követik. Tófalvi Péter például arról beszélt, hogy néha bekapcsolja ugyan a közvetítést, de legtöbbször csak a híradó utáni összefoglalót nézi meg. Oroszné Hugyecz Nóra kisgyermekes anyukaként otthonról követi az olimpiai történéseket, őt kifejezetten a boksz, az úszás és a vívás érdekli a programban. Ambrus József pedig kifejezetten szereti az ötkarikás játékokat, ő a kézilabdát, kosárlabdát részesíti előnyben.