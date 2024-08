Az utazás előtt még lesznek edzései Oláh Barbarának Békéscsabán

A riói és a tokiói után a harmadik olimpiájára készülő Oláh Barbarát a jelenlegi formájáról és a kintről érkező hírekről kérdeztük.

– A hétfői elutazás előtt még szombaton és vasárnap is lesz edzés Békéscsabán, vasárnap egy gyorsabb és egy rövidebb. Jól mentek az edzések, szerdán még tartottunk egy erősebbet. Javulnak az időeredmények is, meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő Párizsban – számolt be a Békéscsabai Atlétikai Club 31 éves gyaloglója. – Azt mondták a kint tartózkodó gyaloglóink, hogy a pályán van egy emelkedő – egy hídra kell felmenni –, ám ettől nem félek, mert itthon, még az alapozáskor minden héten volt egy úgynevezett „dombos” edzés, ahol gyakorolhattunk ilyen terepen. Nem is kell ezen sokat filozofálni, fel kell menni rá és kész! Inkább az időjárástól tartok, úgy tudom, hogy Párizsban elég párás és meleg az idő. Sajnos ezzel azonban nem tudunk mit kezdeni, frissítünk, amire reméljük, hogy jól reagál a szervezetem.

Az Oláh Barbarát is szállító párizsi járat hétfőn 10.05 perckor száll fel a Liszt Ferenc repülőtérről, a férje és edzője, Oláh Tamás egy nappal később követi.

– Kis olimpiai, pontosabban atlétákból álló csoporttal, így többek között a gátfutó Kerekes Grétával utazom. Kint is lesznek edzések, még kedden is egy átmozgató.

A maratoni vegyes váltó verseny augusztus 7-én, szerdán reggel 7.30 órakor kezdődik, a helyszín a Trocadéró lesz, a cél a Stade de France Stadion. A versenyt a váltó férfi tagja kezdi 12 kilométerrel és 195 méterrel, majd következik Oláh Barbara 10-zel, és ő is fejezi majd be ugyancsak 10 kilométer megtételével. A férfiaknál Tóth Norbert a tartalék.

Ahogy írtuk, Oláh Barbara a harmadik olimpiájára készül, 2016. augusztus 19-én Rio de Janeiróban az 58., öt évvel később, Tokióban a 46. helyen végzett a 20 kilométeres távon.