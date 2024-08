Az okokat keresve Oláh Barbara klubjánál, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Clubnál sem értik a történteket, hiszen Barbarát nem tartalékként vitték ki az olimpiára. Bár a sportolót tavasszal megműtötték, a felépülése eredményes, ezt a felkészülési időszakversenyein bizonyította. Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója az utolsó pillanatban cserélte le arra hivatkozva, hogy nincs megfelelő formában és ezt kedd este közölte az érintettekkel.

Oláh Barbara csalódottan posztolta a történteket Facebook oldalán

Nem tisztünk szakmai véleményt formálni, hiszen a döntés a szakember kizárólagos felelőssége. Mindenesetre azzal a csabai sportolónőt egy életre szóló élménytől fosztotta meg. Az indok pedig a válogatott 21. helyezése ismeretében kicsit komikusnak tűnik. Mindössze négy nemzetet tudott maga mögé utasítani a magyar duó, ami vélhetően egy „rossz formában” lévő Oláh Barbarával is összejöhetett volna…

Oláh Barbara köszöni a rengeteg biztatást

A gyaloglónő közösségi oldalán reagált a történtekre, ahol az alábbi bejegyzést tette közzé: „Sziasztok! Sajnos az atlétikai szövetség sportszakmai igazgatója úgy határozott, a mai versenyen NEM én fogok rajthoz állni. Az indoklása, hogy nem vagyok olyan jó formában, mint az a gyalogló hölgy, aki ma versenyzett. Arról, hogy én milyen formában vagyok, információjuk nem volt, hiszen nem kérdezték. Utoljára június végen láttak versenyezni, ahol 10 000 m-en egyéni csúccsal lettem második Rita után. Azt is mindenki tudta, hogy engem márciusban megműtöttek, így három hónap alatt tudtam, olyan állapotba kerülni, hogy jól teljesítsek. Sajnos, azt csak mi tudjuk mennyivel jobb állapotban vagyok most! Köszönöm mindenkinek a rengeteg szurkolást, biztatást! Én minden tőlem telhetőt megtettem azért, hogy lehetőséget kapjak, ez most nem volt elég. Köszönöm a családomnak, barátaimnak, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Clubnak , Békéscsaba városnak, hogy mellettem álltak. Üzenetekre még nem szeretnék egyesével válaszolni. Pár napra még szükségem van ezt feldolgozni. Át kell gondolni hogyan tovább... vagy van-e értelme így tovább?!”