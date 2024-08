A két órával későbbi döntőben jó időben, telt lelátók előtt nyílt lehetősége arra, hogy érmet szerezzen, és ezzel elérje a célját, de végül ettől jelentősen elmaradt.

Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István és Tótka Sándor (b-j) a férfi kajak négyesek 500 méteres versenyében. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A mezőnyben ott voltak többek között a címvédő és világbajnok németek, a Tokióban második spanyolok és a tavalyi világbajnokságon a magyarok mögött harmadik ukránok, valamint a középfutamos szakaszban a legjobb időt evező ausztrálok.

Az egy éve, Duisburgban vb-ezüstérmes magyar csapat, amely három éve szinte ugyanebben az összeállításban hetedik volt a tokiói játékokon – Kuli helyett Béke Kornél ült akkor a hajóban –, az idei, szegedi Eb-n negyedikek lett, de ebben komoly szerepe volt a kedvezőtlen szélnek.

A rendkívül gyors számban nem lehetett nagy különbségek kialakulására számítani, ehhez képest a dobogóért folyt öldöklő küzdelem, azután egy második csoport következett. A futamot kétszer kellett elindítani, elsőre figyelmeztetést kapott a német és a magyar hajó is. Másodjára jól jöttek el a magyarok, de rövid időn belül már az ötödik helyen haladtak. Nem volt meg a megfelelő sebességük, emiatt nőtt a hátrány az élen haladókhoz képest, s végül ismét hetedikként értek célba a magyarok.

Kuli István a futamot követően kérdésre válaszolva azt mondta, nem tudja, mi történt, amikor lemaradtak vetélytársaiktól.

– Én nem éreztem hibát, mentünk, ahogy tudtunk. Nyilván csalódottak vagyunk, nem is kicsit, mert ennél többet vártunk. Minimum egy dobogót –- nyilatkozta Kuli. – Az előjelek jók voltak, fogalmam sincs, hogy mi történt és meg sem fogjuk tudni mondani, mert a műszereinket is levettük, hogy könnyebb legyen a hajó.

– Nagyon nehéz erről most bármi értékelhetőt megfogalmazni – vette át a szót Csizmadia Kolos. – A rajtunk elsőre és másodikra is elég jól sikerült. Úgy érzem, a visszaállás után is nagyon nagy tempót mentünk, de valami történhetett 150 méter körül, mert úgy, hogy mentünk, nem álltunk vissza, mégis elmentek mellettünk a többiek. Én nem érzek a versenyben nagy hibát, ami hirtelen pozitív is, mert sokkal rosszabb lenne úgy, hogy az egész rossz volt. Viszont kicsit elszomorító, hogy lényegében jól teljesítettünk és mégis hetedik hely lett a vége.

Az élen Németország, Ausztrália, Spanyolország sorrend alakult ki.