Szerda este rövid időn belül két magyar ezüstérem is született a párizsi olimpián: a férfi kardcsapat veresége a Dél-Korea elleni döntőben papírforma volt, a második hely győzelemmel ért fel. Az viszont, hogy Milák Kristóf kikapott 200 pillangón a francia Léon Marchand-tól az utolsó ötven méteren, egy elveszett aranynak, nem pedig megnyert ezüstnek tűnik. Aranyesély ma is az uszodában van, és Kós Hubert esélyei 200 háton most Milákénál is biztosabbnak tűnnek – írta meg a Magyar Nemzet.

Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás középdöntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. július 31-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A legjobb idővel jutott a döntőbe

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Kós legnagyobb riválisai hullanak, mint a legyek. A három évvel ezelőtt, 2021-ben megrendezett tokiói olimpián Jevgenyij Rilov, Ryan Murphy és Luke Greenbank volt az első három helyezett, ebben a sorrendben. Most egyikük sem lesz ott a döntőben. Az orosz Rilov nincs is ott az olimpián, őt valószínűleg nem hívta meg a NOB a játékokra, mert a 27 éves úszó nyíltan támogatta az Ukrajna elleni háborút.

Greenbanket az előfutamban kizárták, mert túl sokáig tempózott a víz alatt, a legnagyobb ellenfélnek tartott Murphy pedig nagy meglepetésre nem jutott be a fináléba, a tizedik helyen végzett a középdöntőben.

Kós tavaly a fukuokai világbajnokságon már győzött 200 háton, most az akkori bronzérmes, a svájci Roman Mityukov lehet a legközelebb hozzá, de a magyar úszó elképesztően magabiztosan vette az eddigi akadályokat, hiszen a második középdöntős futam után kiderült, hogy Kós Hubert végül a legjobb idővel jutott be a fináléba – derült ki korábban az Origo oldaláról. A magyar úszó ránézésre el sem fáradt, pedig még egy gikszer is hátráltatta őt.

Víz ment a szemüvegébe

A magyar úszó elégedett volt a teljesítményével, de egy kellemetlensége azért akadt a medencében.

Egészen korrekt úszás volt, ki kell majd javítani a hibákat, de bement egy kis víz a szemüvegembe, úgyhogy összevissza úszkáltam a kötelek között

– árulta el Kós a helyszínen. A magyar úszó pedig Bob Bowman irányításával az elmúlt egy évben bizonyosan jobb lett, csakúgy, mint az edzőtársa, Léon Marchand, aki már három aranyat számlál Párizsban. Ha Kós nem akad fenn a kötélen, borítékolható a sikere. Csütörtökön 20.38-kor rajtol a 200 hát döntője, és ha minden a tervek szerint megy, 20.40 körül meglehet az első magyar aranyérem a párizsi olimpián.