Ez a minimális elvárás a küldöttséggel szemben, de a 16 versenyző szinte mindegyike éremeséllyel száll majd harcba, s mivel Tokióhoz hasonlóan több számban két-két egység is képviselhet egy nemzetet, a lehetőségek megduplázódnak.

Vármegyei szempontból is a szarvasi Kuli István és a gyomaendrődi Tótka Sándor szereplését övezi a legnagyobb érdeklődés.

A sportág ötkarikás programját illetően ugyanakkor jelentős változások történtek a három évvel ezelőttihez képest: a korábbi 12 számból 10 lett, a 200 méteres számok a női kenu egyesek versenyét leszámítva kikerültek a műsorból, a férfi kajak és kenu kettesek pedig 1000 helyett ezúttal 500 méteren versenyeznek.

A magyar csapatból hárman már olimpiai bajnokok, Csipes Tamara kétszeres, az ugyancsak kajakos Kopasz Bálint és Tótka Sándor pedig egyszer állhatott a dobogó tetejére.

Vármegyei szempontból is a gyomaendrődi Tótka Sándor és a szarvasi Kuli István szereplését övezi a legnagyobb érdeklődés. Az olimpiai bajnok K-2 500 méteren Nádas Bencével friss Európa-bajnokként ül hajóba, ám annál lényegesen erősebb mezőnyben kell helytállnia. Az újpesti-szegedi kettős az éremszerzés reményében utazott a francia fővárosba, sokan azonban a végső győzelemre is esélyesnek tartják őket. Nádas és Tótka a négyesben is szerepet vállal Csizmadia Kolossal és Kuli Istvánnal, a kvartett kedden 9.30 órakor, az egész verseny első előfutamában mutatkozik majd be.

Gyomaendrődön, Tótka Sándor szülővárosában külön szurkolói zónát alakítanak ki az olimpiai versengés idejére. A Pavilon Pizzériába várják mindazokat, akik közösségben szeretnék biztatni a magyar hajókat, és minél fényesebb sikereket ünnepelni.