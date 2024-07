Magyarország:

Böde-Bíró - Szöllősi-Schatzl 1, Kuczora 3, Füzi-Tóvizi 2, Papp 1, Vámos 2, Győri-Lukács 1, cserék: Klujber 3, Debreczeni-Klivinyi 4, Bordás, Albek 1, Márton 2, Simon 5, Janurik

A brazil csapat gólszerzői: De Paula, Quintino, Fernandes 4-4, L. Araujo 3, Cardoso, Bitolo, Matieli, Guarieiro 2-2, Arounian 1

A két együttes korábban 18 alkalommal találkozott egymással, 11 magyar győzelem, két döntetlen és öt brazil siker volt a mérleg. Legutóbb a tokiói játékok csoportkörében csaptak össze a felek, akkor 33–27-re a dél-amerikaiak kerekedtek felül.

A magyar csapat készült a korai kezdésre, a felkészülés során a szlovénokkal játszott már reggel kilenc órától. Nem is kezdett álmosan Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese, a csapatkapitány és zászlóvivő Böde-Bíró Blanka védésével és Kuczora Csenge góljával indult a meccs. A helyzeteket jól alakította ki a magas iramú találkozó elején a magyar együttes, rövid időn belül kétszer is a kapufa akadályozta meg a gólszerzést, míg a brazilok elsősorban a gyors támadásokra és a jobb szélre alapoztak. Hat-négyes magyar előnynél jött az első dél-amerikai időkérés, csapatkapitánya, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO-t erősítő Bruna Almeida de Paula vezérletével fordított is a rivális (6–7). Innen a brazilok kerültek előnybe, s rendre az ő egygólos előnyük után kellett az egyenlítésért támadnia a magyar válogatottnak, amely Böde-Bíró védéseivel tartotta a lépést, ám az első emberhátrányos időszakot is kihasználva négy találattal elhúzott az ellenfél (8–12). A cserék érkezése után a védekezés nem működött olyan hatékonyan, mint előtte, támadásban is hiányzott az addigi pontosság, így háromgólos hátrányban vonult az öltözőbe Golovin alakulata.