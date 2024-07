Olimpikonjaink máig aktív sportemberek. E sorok írója mindkettőjük jó ismerője, sportpályafutásuk állomásainak követője. Barcelona lovasa, Göttler Vilmos telefonon arról mesélt, igen, követi a magyarok szereplését a párizsi olimpián.

Göttler Vilmos egykor olimpikon volt, de ma sem kell bemutatni a lovassportban jártas embereknek. Archív-fotó Fotó: Beol-archívum

A lovassportban jártas, ­tájékozott embereknek ­bizonyára nem kell bemutatnunk Göttler Vilmost. A békéscsabai születésű, orosházi igazolt lovas napjainkban is aktív sportember. 1992-ben ott volt a barcelonai olimpián egyedüli díjugratóként. 70. születésnapján is felköszöntöttük őt. Régen nem él Békés megyében, de még mindig a lovak határozzák meg mindennapjait. Szombaton is velük dolgozott.

Az egykori olimpikon szurkol Kaizinger Balázsnak

– Most értem haza, még mindig lovagolok, edzőként is dolgozok és amikor időm van, nézem is az olimpia magyar vonatkozásait. Ha tévé elé nem ülök, akkor is tájékozódok a fejleményekről. Mindegy, hogy melyik sportágról van szó, szurkolok minden résztvevőnknek – tette hozzá a 73 éves lovas. Örül annak, hogy magyar színekben van kinn lovasunk (lovassportban 28 év után szerepel ismét magyar versenyző az ötkarikás játékokon - a szerző).

– Szombaton megkezdte szereplését a párizsi olimpián Kaizinger Balázs, őt természetesen személyesen is ismerem. Nagyon szorítok érte. A terep az ő erőssége, bízom a vasárnapi jó eredményben – tette hozzá Göttler Vilmos.

,,Olimpiai bajnok szeretnék lenni”

És ugorjunk egy nagyot az időben: ki ne emlékezne a törékeny, de elszánt fiatal orosházi lányra?! Sikert sikerre halmozott Góg Anikó, ki is jutott az olimpiára 2000-ben.

Góg Anikó 2000-ben Ausztráliában versenyezhetett. Fotó: Facebook

Sydney, 2000! Góg Anikó magyar triatlonista, olimpikon. Nekünk, orosháziaknak akkor ő volt a kicsi lány. Ma már személyi edző, ő, maga írta meg gondolatait a párizsi olimpia megnyitójának napján és osztotta meg a közösségi oldalán. Íme: