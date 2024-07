Paluska Zoltán a kondorosi Legendák Földje Alapítvány képviseletében hangsúlyozta, a párizsi olimpia nyitóünnepségének napjára időzítették a tárlat megnyitását. A kiállítás a csárda nyitvatartási idejében augusztus 11-éig látogatható.

A párizsi olimpia inspirálta a kondorosi kiállítást, képünkön (balról) Ribárszki Péter, Ribárszki Anna és Paluska Zoltán Fotó: Bankó Tamás

– Sajnálatos módon sem budapesti, sem kondorosi olimpiát nem tudunk most ünnepelni, hiszen a világ sportolóinak színe-java idén Párizsban méri össze erejét. Ez az a pillanat azonban, hogy kiállítással tekintsünk vissza a korábbi sikerekre. – Mi, kondorosiak rendkívül büszkék vagyunk olimpiai bajnokainkra, Balczó Andrásra, Ónodi Henriettára és Sasváriné Paulik Ilonára, akik – a téli, illetve a paralimpiákat is beleszámítva – a 225 magyar olimpiai aranyéremből öttel örvendeztették meg szűkebb pátriánkat.

– A 344 olimpiai aranyérmesünk közül ők hárman kondorosi születésűek. Mindez azt jelenti, hogy minden 50. aranyérem, és minden századik olimpiai aranyérmes szülőföldje ez a legendás hely, amit úgy hívnak Kondoros.

Az olimpia sokak álma, a sikeresek szülőföldjüknek is dicsőséget szereznek

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere kiemelte, az olimpia a legtöbb sportoló álma, aki pedig még sikeresen is szerepel, az nemcsak magának, hanem hazájának, szülőföldjének is dicsőséget szerez.

– A három aranyérmesünk bizonyította, hogy egy kis vidéki faluban – hiszen Kondoros az ő korukban ez volt – születve is elérhető a legértékesebb sportsiker. A legtöbb spotágban ugyanis az olimpiai címről álmodnak azok, akik rengeteg edzéssel, lemondással a magas szintű sportot választják – emelte ki Ribárszki Péter. – Az öt, Kondoroshoz kötődő olimpiai aranyérem azt is mutatja, hogy a képzőművészek mellett – kiemelve a Kossuth-díjas Csernus Tibort és Kepenyes Pált – sportolóink is jó hírét vitték a világban a településnek, még ha sportteljesítményük más városokban is teljesedett ki. Ettől függetlenül mi is büszkék vagyunk rájuk.

Rigler Ivett, a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház vezetője és Ribárszki Anna, a könyvtár munkatársa kiemelkedő szerepet játszik az értértékmentő munkában, számos kondorikum előterjesztése köthető hozzájuk. Nem egy ezekből Békés vármegyei érték lett, nem is olyan régen Balczó András életműve, sportolói munkássága és Sasváriné Paulik Ilona élete és sportolói munkássága.