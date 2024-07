Egy vadonatúj versenyszámban, a maratoni vegyes váltóban indul – Venyercsán Bencével párban –, ami azt jelenti, hogy a férfi és a női versenyzők egymást nagyjából 10-10 kilométerenként váltva teljesítik a távot. Az edzéseket ennek megfelelően alakították, és a reményei szerint megfontolt, nyugodt versenyzéssel jobb helyezést érhetnek el, mint ahogyan kvalifikálták magukat.

Hogyan zajlott Oláh Barbara olimpiai felkészülése?

Oláh Barbara trénere és egyben férje, Oláh Tamás hozzátette, hogy a felkészülés során tudtak táplálkozni abból a munkából, amelyet Barbara a korábbi edzőivel elvégzett. A felkészülést időben elkezdték, ősszel, aztán télen jöttek a térdfájdalmak Barbaránál, keresték az okát és a megoldást, ami egy műtét lett tavasszal. Rövid időszak állt rendelkezésre ahhoz, hogy megszerezzék az indulási jogot. Kiemelte: mélyre kellett nyúlni, az alapokhoz, de Barbara a kitartása és az akarata révén most is extrát tudott nyújtani.

Oláh Barbara trénerével és férjével, Oláh Tamással. Fotó: Bencsik Ádám

Ennyi magyar éremben bízik Békéscsaba polgármestere

A megnyitón Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere emlékeztetett, hogy a 33. nyári olimpiát rendezik meg Párizsban, a francia főváros pedig a harmadik alkalommal ad otthont az ötkarikás játékoknak. Hangsúlyozta: az olimpia a békességről, a sportolásról, az élményszerzésről szól, az olimpiai eszme nemzeteket köt össze legalább játékok idejére.

Kiemelte azt is, hogy ahogy 1972 óta szinte mindig, most is képviselteti magát Békéscsaba sportolóval. Úgy véli, ez annak köszönhető, hogy az önkormányzat mindig is sokat áldozott arra, hogy biztosítsa a sportoláshoz, a felkészüléshez szükséges feltételeket.

Beszélt arról, hogy a magyar indulóknak sok sportágban vannak éremszerzési esélyei – ő 15-20 éremben reménykedik –, a legjobbat kell nyújtani, és sokszor apróságokon múlik a siker. Megköszönte a felkészülést és a felkészítést Oláh Barbarának és Oláh Tamásnak, és felhívta a figyelmet, hogy a békéscsabai atléta a tervek szerint augusztus 7-én 7.30 órától versenyez.