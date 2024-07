Tudtam, hogy a francia srác nagyon be fog kezdeni ebben a hangulatban, de én is kicsit úgy éreztem magam, mintha Budapesten lennék. A terv az volt, hogy vele megyek az elején és a végén jövök, minden így is alakult. Világversenyen még soha nem úsztam ilyen jó helyről. Jósolni szinte lehetetlen, annyira szoros a mezőny, hogy akár a nyolcas pályáról is nyerni lehet