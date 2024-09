– Ez egy nagyon nagy klub is, ahol a szurkolók elvárásai magasak. Ha megnézzük a történelmét, hasonlóan nagy klub, mint az Anderlecht Belgiumban. Az első profi meccsem Belgiumban. Szép bónusz, hogy a barátaim és a családtagjaim most végre testközelből nézhetnek meg – fogalmazott Rommens. A ma esti mérkőzés előtt jó hírt kaptak a ferencvárosi szurkolók, ami akár növelheti is magyar rekordbajnok győzelmi esélyeit Brüsszelben.

Dreyer apa lett

A belga klub keretéből kimaradt a lila-fehérek legértékesebb játékosa, Anders Dreyer, a szélsőnek az elmúlt órákban ugyanis gyermeke született. „Anders Dreyer apa lett, és ezért nincs benne a keretben” – tudatta szikáran az Anderlecht.

Az, hogy a 26 éves szélső nem okoz majd zavart a Ferencváros védelmében, nagy könnyebbség a magyar bajnoknak.

A 26 éves dán válogatott játékos ugyanis az Anderlecht legértékesebb játékosa, a piaci értéke 15 millió euró. Ma este konzulok is segítik a magyar szurkolókat a Ferencváros belgiumi mérkőzésén. Négy konzul lesz szolgálatban, hárman a stadionban, a Lotto Parkban, egy konzul pedig az osztrák–német határon Passaunál fogja várni a szurkolói buszt, amely Budapest és Brüsszel között közlekedik. A Lotto Park stadionban az eddigi információk szerint összesen 451 vendégjegy talált gazdára, s telt ház lesz, a klub már a meccsnap előtt bejelentette, hogy nincs több értékesíthető belépője a 21 900 fő befogadására alkalmas stadonban.

Dübörög az EL!

