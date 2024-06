Ha minden Formula–1-es futam így alakulna, mint a vasárnapi Kanadában, sok panaszra nem lehetne okunk. Kivéve persze, ha valaki a Ferrari sikeréért szorít, a monacói győzelem után ugyanis az olaszok nagyon lebőgtek Montrealban, Carlos Sainz és Charles Leclerc is kiesett. Hozzájuk csatlakozott Sergio Pérez (Red Bull) is, aki hátulról indulva szintén nem rúgott labdába, végül ő is idő előtt fejezte be a versenyt – írta meg a Magyar Nemzet. A többi élcsapat pilótái viszont kitettek magukért.

Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője

Fotó: Shawn Thew / Forrás: MTI/EPA

Verstappen szerencséje

Az eddigi hétvégékkel ellentétben Kanadára a Mercedes is összekapta magát, így Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris, Oscar Piastri (mindkettő McLaren), George Russell és Lewis Hamilton (Mercedes) is harcban volt a győzelemért, illetve a dobogós helyekért. A futam kezdetén az élről induló Russell vezetett, majd Norrisnak állt a zászló, de végül Verstappen jött ki győztesen a csatározásból.

Őrületes futam volt, rengeteg minden történt. Jó döntéseket kellett hoznunk, és csapatként kiválóan teljesítettünk. Szerencsések voltunk a biztonsági autós szakasszal, utána pedig az irányításunk alatt tartottuk a futamot. Nagyon élveztem a futamot, szükség van ilyen versenyekre. Nyertünk, ez a legfontosabb, de van még hova fejlődnünk

– állapította meg Verstappen, akinek csapattársa, Sergio Pérez járt a legrosszabbul a hétvégén.