A Liverpool egymás után hagyta ki a helyzeteket a Manchester United otthonában a hétvége legjobban várt meccsén az angol bajnokságban. Hiába vezettek Szoboszlai Dominikék az Old Traffordon, végül csak 2–2-es döntetlenre futotta nekik, ezzel pedig kicsúszott a kezükből az irányítás a bajnoki címért folyó versenyfutásban – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A meccs után a német menedzser is igyekezett a pozitívumokra koncentrálni.

Túlságosan kapkodtak

A Manchester United 2015 októbere óta először nem lőtt kapura az első félidőben az Old Traffordon, a Liverpool ezzel szemben a szünetben már tizennégy kapura lövésnél járt. Ezek közül az elsőt 150 másodperc után Szoboszlai Dominik lőtte, akinek a ballábas lövését hatalmas bravúrral védte André Onana kapus – olvasható az Origón.

Szoboszlai helyzeténél Onana bravúrral védett, egyébként viszont nem dolgoztattuk meg őt, kicsit elsiettük a befejezéseket. Nem haragszom a srácokra, bár olykor agresszívabbnak kellett volna lenniük. Nem járok a fellegekben, de nem történt tragédia

– mondta el a német szakember, aki hozzátette, még nem dőlt el a verseny.

– Akármelyik csapat is lesz a bajnok, rászolgált a győzelemre. Még mi is versenyben vagyunk, most ennyivel is megelégszem – fogalmazott Klopp, majd hozzátette, ha a United ugyanígy játszik majd az Arsenal ellen, az Ágyúsok begyűjtik a három pontot az Old Traffordon. A Manchester Unitedet irányító Erik ten Hag is úgy érzi, csapatának győznie kellett volna.