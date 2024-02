A floridai klubnál hemzsegnek az egykori Barcelona-játékosok, legutóbb Messi egykori csapattársa és jó barátja, Luis Suárez is csatlakozott a csapathoz – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A magyarok szempontjából Gazdag Dániel és Sallói Dániel meccseire lesz érdemes figyelni az új szezonban főleg úgy, hogy előbbi kiváló teljesítménnyel rukkolt elő az észak-amerikai labdarúgó Bajnokok Ligájában.

Jó formában várja az amerikai bajnokság rajtját Gazdag Dániel csapata

Gazdag sokat tett a győzelemért

A magyar válogatott Gazdag Dániel két gólpasszal járult hozzá a Philadelphia Union 3-2-es győzelméhez a Costa Rica-i Saprissa ellen. A válogatott középpályás kezdőként végig a pályán volt, kiválóan mozgatta a csapatot, a mérkőzés legnagyobb hőse a mesterhármast szerző Julian Carranza volt. A találkozón először a hazaiak vezettek, mégpedig egy elképesztő öngóllal. Gazdag csapattársa, a norvég Jakob Glesnes az ellenfél egyik játékosától szorongatva a félpálya közeléből hazaadta a labdát, de a jamaicai Andre Blake kapus tizenhatoson belül nem kézzel akarta megfogni a labdát, hanem mellel levenni, és ebből komikus öngól született. Glesnes egyébként az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság legjobb védője volt 2022-ben – írta meg a Magyar Nemzet. A nyári Eb-re is készülő Gazdag Dániel a tavalyi év után még jobban kiteljesedhet az MLS idei szezonjában: a magyar játékos 2022-ben 24, 2023-ban 15 gólt szerzett a bajnokságban. A másik légiósunknak, Sallói Dánielnek pedig 2021 volt az eddigi csúcséve, amikor 16 találatig jutott a Sporting Kansas City színeiben.

Az amerikai bajnokság góllövőlistájának élén egyébként már végzett magyar futballista: 2017-ben a 24-szer eredményes Nikolics Nemanja volt amerikai gólkirály, méghozzá a Barcelona egykori klasszis csatárát, David Villát megelőzve.

A nyolcaddöntőbe kerülésért zajló párharc visszavágója egy hét múlva lesz Philadelphiában, a továbbjutóra a következő körben a mexikói Pachuca vár. A Union az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) idei szezonját vasárnap hazai pályán a Chicago Fire ellen kezdi meg.

Összeálltak az exbarcások Miamiban

Az MLS rajtja előtt természetesen minden figyelem elsősorban Lionel Messire irányul: az exbarcelonai játékosokkal erősítő Inter Miami 2024-ben a liga harmadik leggyengébb csapatából az egyik nagy esélyessé válhat, feltéve, ha az argentin klasszis sérülés nélkül végig tudja játszani az idényt – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Tavaly már Messi két korábbi barcelonai csapattársa, Sergio Busquets és Jordi Alba is a keret tagja volt, hozzájuk idén csatlakozott Luis Suárez is a 2015-ben BL-győztes és triplázó Barca sztárjai közül. A négy játékos legutóbb 2020. augusztus 14-én szerepelt egy csapatban tétmeccsen, de azt valószínűleg örökre kitörölnék az emlékezetükből: a Barcelona aznap 8-2-re kikapott a Bayern Münchentől a BL-ben, ami mintegy hetven év alatt a legsúlyosabb veresége volt – írta meg a Magyar Nemzet. Suárez utána távozott az Atlético Madridba, egy évvel később pedig Messi is búcsút intett a Nou Campnak, és a PSG-be igazolt. Messi, Suárez, Busquets és Alba négyese edzőmeccsen már összeállt, de tétmérkőzésen most a Real Salt Lake ellen egyesülhet újra az Inter Miami színeiben rögtön az MLS idei első játéknapján, csütörtökön hajnalban.

A floridai klub edzője, Gerard Martino egyengetheti a sztárjátékosok útját a bajnoki címig, s minő véletlen: az argentin szakember nem csupán a Barcelonában volt edzője a nyolcszoros Aranylabdásnak, Martino az argentin válogatott szövetségi kapitányaként is együtt dolgozott Messivel.

Mondhatni, szinte minden az argentin játékosról szól a floridai klubnál, így némileg meglepő, hogy nem Messi az Inter Miami leggazdagabb játékosa – derült ki az Origó oldaláról. A most rajtoló idény az amerikai labdarúgás fontos korszakát vezeti fel: idén nyáron az Egyesült Államokban rendezik a Copa Américát, mialatt az MLS nem tart szünetet, majd a régió 2025-ben a klubvilágbajnokságnak, 2026-ban pedig a világbajnokságnak ad otthont.